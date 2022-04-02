Зеленський розповів про ситуацію на фронтах у різних напрямках

Після виходу окупантів – суцільна катастрофа і дуже багато небезпек.

На сході України ситуація є дуже складною, розповів глава держави Володимир Зеленський. Колаж "Сьогодні"

Війна продовжується і російські окупанти не йдуть з української землі. Помітний їхній відступ на півночі країни, проте на сході та півдні вони атакують із більшою силою.

Про це у нічному зверненні сказав президент України Володимир Зеленський.

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"На півночі нашої країни триває догляд окупантів. Повільний, але помітний. Десь їх виганяють із боями. Десь вони самі залишають позиції. Після них – суцільна катастрофа і дуже багато небезпек. Це правда. Перше – бомбардування можуть продовжуватися. Друге – вони пройдуть всю цю територію. Пройдуть удома, мінують техніку, навіть тіла вбитих людей. Дуже багато розтяжок, дуже багато інших небезпек…", – розповів Зеленський.

Він зазначив, що після виходу окупантів – суцільна катастрофа та дуже багато небезпек.

"Ми просуваємося вперед. Просуваємось обережно. І кожен, хто повертається на цю територію, теж має бути дуже обережним! Ще неможливо повертатися до звичайного життя, як було. Навіть на тих територіях, які ми повертаємо після боїв. Ще треба почекати. Чекати, коли наша земля буде розмінована. Чекати, коли можна запевнити вас, що нові обстріли неможливі", – наголосив Зеленський.

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На сході України ситуація залишається дуже складною.

"Російських військових наганяють на Донбас, Харківський напрямок. Вони готуються до нових потужних ударів. Ми готуємося до ще активнішої оборони. Використовуємо всі можливості – як внутрішні, так і зовнішні. Обов'язково", – додав він.

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