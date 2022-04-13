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Зеленський звернувся до парламенту Естонії: Росія почувається безкарною

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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13 квітня, 13:10
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Президент України закликав Захід підтримати ембарго на енергоносії з РФ
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Міжнародні організації поки що не в змозі зупинити російську агресію. Про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні до парламенту Естонії.

"Ні в кого не може бути впевненості, що НАТО захистить їх. Російські державні пропагандисти відкрито обговорюють можливість захоплення сусідніх країн. Вторгнення Росії змусило згадати те, що й ви пережили. Депортація. Тисячі українців вивезені до Росії. Це як цілий Таллінн. Людей залишають без документів, телефонів, перевозять у віддалені регіони Росії. Дітей розводять з батьками і хочуть віддавати на примусове усиновлення. Росія застосовує заборонені боєприпаси. Мета — знищити українців. Чому Москва почувається безкарною? Влада Росії не вірить, що Європа здатна залучити Росію до миру. Розраховують, що Європа буде розколота і пріоритет торгівлі переважить", — сказав він.

Зеленський зазначив, що Естонія однією з перших надала Україні допомогу. Він висловив подяку за відмову від російських енергоносіїв, але зазначив, що всім необхідно зробити значно більше.

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"Не повинні повторюватися чорні сторінки історії. Колись українці та естонці були в Сибіру. Там і так достатньо наших могил. Потрібно повернути всіх депортованих людей додому. Євросоюз має можливість цього досягти. Євросоюз не має бути спонсором депортації, спонсором війни. Я закликаю вас під час затвердження нового санкційного пакета підтримувати блокування всіх російських банків, підтримати ембарго на енергоносії. Прошу вашу країну приєднатися до розслідування злочинів РФ. Немає такого злочину, який не скоїли російські солдати. Та ми їх знайдемо. Але разом з вами ми зробимо це швидше. Сталінські злочини не були покарані, тому важливо покарати нове покоління", — сказав президент.

Він наголосив, що приєднання України до ЄС — це не про економіку чи політику, а про безпеку у всій Європі. Також Зеленський зазначив, що до Києва незабаром прибудуть президенти Польщі та країн Балтії, і такі візити є дуже важливими. Він закликав разом поновити силу міжнародного права.

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Сергій Кулик – кулеметник ЗСУ (позивний Боцман), раніше – вчитель фізкультури. Під час битви за Гостомель, коли його батальйон був змушений відступити, Боцман залишився на позиціях, щоб затримати ворога. І виконав бойове завдання, незважаючи на поранення. Він урятував понад сто життів своїх побратимів, але загинув. Герой України. Посмертно.

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