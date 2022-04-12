Верещук: в Україні 11 квітня діятимуть 9 гуманітарних коридорів – список

Мирних жителів намагаються вивезти із трьох областей в безпечніші райони

Ірина Верещук назвала евакуаційні рейси на 12 квітня. / Фото: Колаж: Сьогодні

На 11 квітня погоджено дев'ять гуманітарних коридорів. Зокрема, евакуація людей запланована з Маріуполя та Луганської області.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук в Facebook.

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Евакуація буде проводитися за такими маршрутами:

Донецька область

З Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті

Запорізька область

З Бердянська до Запоріжжя. На власному транспорті, а також на блокпості в місті Василівка чекають пропуску автобуси, відправлені із Запоріжжя.

до Запоріжжя. На власному транспорті, а також на блокпості в місті Василівка чекають пропуску автобуси, відправлені із Запоріжжя. З міста Токмак до Запоріжжя. На власному транспорті, а також на блокпості в місті Василівка чекають пропуску автобуси, відправлені із Запоріжжя. Місце зборів: вул. Шевченка, 5.

до Запоріжжя. На власному транспорті, а також на блокпості в місті Василівка чекають пропуску автобуси, відправлені із Запоріжжя. Місце зборів: вул. Шевченка, 5. З міста Енергодар до Запоріжжя. На власному транспорті, а також на блокпості в місті Василівка чекають пропуску автобуси, відправлені із Запоріжжя. Місцева влада оголосить місце збору автомобілів.

Луганська область

З міста Сєвєродонецьк до міста Бахмут. Місце зборів: проспект Хіміків, 28

до міста Бахмут. Місце зборів: проспект Хіміків, 28 З міста Лисичанськ до міста Бахмут. Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324

до міста Бахмут. Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324 З міста Попасна до міста Бахмут. Місце зборів: вул. Первомайська, 42

до міста Бахмут. Місце зборів: вул. Первомайська, 42 З міста Рубіжне до міста Бахмут

до міста Бахмут З селища Гірське до міста Бахмут. Місце зборів: вул. Гагарина, 13

"Усі маршрути гуманітарних коридорів в Луганській області працюватимуть у разі припинення вогню з боку окупаційних російських військ", – наголосила Верещук.

Евакуація минулої доби

Протягом дня, 11 квітня, в Україні з гарячих точок евакуювали 4354 людини. Під час евакуації окупаційні війська постійно порушували режим тиші.

Евакуаційними коридорами з Маріуполя та Бердянська на власному транспорті та автобусах до Запоріжжя дісталися 3854 особи. З них 556 – з Маріуполя; 3298 осіб евакуйовано з міст Пологи, Василівка, Бердянськ та Мелітополь Запорізької області.

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