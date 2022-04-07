Зеленський пояснив, чому Росія прийшла з війною в Україну

Демократичний світ об’єднався у своєму негативному ставленні до Росії через повномасштабне вторгнення в Україну

Зеленський розповів про плани РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія хотіла розділити Україну на частини та максимально послабити. РФ прагнула створити нове розділення у Європі, яке відповідало б неадекватним амбіціям теперішнього покоління російських керівників.

Про це Зеленський сказав у зверненні до народу й політиків Кіпру.

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"Вони хотіли знищити нашу державність і пошматувати нашу країну. Розділити Україну на частини. Стільки, скільки зможуть, хотіли залишити собі. А все, що не зможуть захопити, хотіли максимально послабити, максимально зруйнувати. Росія прагнула створити нове розділення у Європі, яке відповідало б неадекватним амбіціям теперішнього покоління російських керівників. Вони ж просто не сприймають серйозно більшість держав світу. Вони не поважають більшість народів. Вони дивляться на всіх у світі або як на тих, кого хочуть використати, або як на тих, кого хочуть підкорити, або як на тих, кого хочуть залякати", – сказав Зеленський.

Україну вони розглядають серед тих, хто в другій групі. Саме тому Росія прийшла із війною в Україну.

"Але всім іншим державам варто задуматися: до якої групи їх зарахували? І що насправді покладено в основу російської політики щодо них? Впевнений: жодна держава світу не знайде серед відповідей на це питання двох речей, тільки двох – справжньої поваги та не удаваної рівноправності. Ось чому демократичний світ все ж об’єднався у своєму негативному ставленні до Росії", – додав Зеленський.

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Зеленський пообіцяв відновити всі кордони України

Усю лінію державного кордону України буде відновлено. Про це заявив у своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський, передає пресслужба ОП у Telegram-каналі.

"Настане час, і буде відновлено всю лінію державного кордону України. І щоб це сталося швидше, ми маємо бути зосередженими, готовими сміливо дивитися в очі злу та відповідати на кожну злочинну дію проти України, проти наших людей, проти нашої свободи. Зло буде покарано", – сказав він.

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