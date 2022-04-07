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Зеленский объяснил, почему Россия пришла с войной в Украину

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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7 апреля, 21:34
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Демократический мир объединился в своем негативном отношении к России из-за полномасштабного вторжения в Украину
Зеленский рассказал о планах РФ
Зеленский рассказал о планах РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия хотела разделить Украину на части и максимально ослабить. РФ стремилась создать новое разделение в Европе, отвечающее неадекватным амбициям нынешнего поколения российских руководителей.

Об этом Зеленский сказал в обращении к народу и политикам Кипра.

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"Они хотели уничтожить нашу государственность и разорвать нашу страну. Разделить Украину на части. Столько, сколько смогут, хотели оставить себе. А все, что не смогут захватить, хотели максимально ослабить, максимально разрушить. Россия стремилась создать новое разделение в Европе, которое отвечало бы неадекватным амбициям нынешнего поколения российских руководителей. Они просто не воспринимают серьезно большинство государств мира. Они не уважают большинство народов. Они смотрят на всех в мире или как на тех, кого хотят использовать, или как на тех, кого хотят захватить, или как на тех, кого хотят запугать", – сказал Зеленский.

Украину они рассматривают среди тех, кто во второй группе. Именно поэтому Россия пришла с войной в Украину.

"Но всем остальным государствам стоит задуматься: в какую группу их причислили? И что на самом деле положено в основу российской политики по отношению к ним? Уверен: ни одно государство мира не найдет среди ответов на этот вопрос двух вещей, только двух – настоящего уважения и равноправия. Вот почему демократический мир все же объединился в своем негативном отношении к России", – добавил Зеленский.

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Зеленский пообещал восстановить все границы Украины

Вся линия государственной границы Украины будет восстановлена. Об этом заявил в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба ОП в Telegram-канале.

"Придет время, и будет восстановлена ​​вся линия государственной границы Украины. И чтобы это произошло быстрее, мы должны быть сосредоточенными, готовыми смело смотреть в глаза злу и отвечать на каждое преступное действие против Украины, против наших людей, против нашей свободы. Зло будет наказано", – сказал он.

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