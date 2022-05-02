Зеленський: Окупанти кидали своїх поранених, щоб вивезти пральні машинки

Росіяни не ховали загиблих солдат та залишали їхні тіла під Києвом

Зеленський заявив, що окупанти поміняли своїх поранених солдат на пральні машинки / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти кидали на території України тіла своїх загиблих солдат та навіть не забирали поранених. Вони кидали своїх людей, щоб вивезти награбоване у оселях українців.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю у програмі 60 Мinutes австралійського телеканалу Nine Network.

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Зеленський заявив, що не розуміє, як можна було лишити своїх людей напризволяще, відступаючи з України.

"І навіть коли ти зрозумів, що вони хочуть знищити тебе і твій народ, ти знову не розумієш, тому що на вулицях бачиш трупи їхніх солдатів. Яких вони залишили і кинули. Ти знов впадаєш в таку яму нерозуміння: а як ти своїх залишив? Яким би ти не був, кого б ти не вважав ворогом, як би ти людей не катував, а як же ти кинув своїх? Ти з ним ішов, ви з ним палили цигарки, ви стріляли, ви їли, спали, ви наступали. Як вони кидали людей?" – сказав президент.

Він додав, що окупанти навіть не ховали загиблих побратимів та не забирали їхні тіла.

"Вони поранених не забирали. Це просто боягузливі варвари. Вони кидали своїх людей, щоб вивезти пральні машинки, телефони, якийсь одяг", – пояснив Зеленський.

Зеленський: мрія росіян – вкрасти унітаз і померти

Зеленський переконаний, що росіяни їдуть воювати в Україну, щоб вкрасти собі хоч щось, що нагадує нормальне життя. Він нагадав, що в Росії процвітає бідність, а людське життя – нічого не варте.

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"Аж настільки, що вони їдуть до нас, їдуть на війну, щоб вкрасти собі хоч щось, що нагадує нормальне життя. Знаєте, як раніше говорили про найбільшу мрію: побачити Париж і померти. А від їхньої поведінки тепер просто шок. Бо їхня мрія тепер – вкрасти унітаз і померти", – сказав Зеленський.

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