Зеленский: Оккупанты бросали своих раненых, чтобы вывезти стиральные машинки

Россияне не хоронили погибших солдат и оставляли их тела под Киевом

Зеленский заявил, что оккупанты поменяли своих раненых солдат на стиральные машинки / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты бросали на территории Украины тела своих погибших солдат и даже не забирали раненых. Они бросали своих людей, чтобы вывезти награбленное в домах украинцев.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью в программе 60 Мinutes австралийского телеканала Nine Network.

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Зеленский заявил, что не понимает, как можно было оставить своих людей на произвол судьбы, отступая из Украины.

"И даже когда ты понял, что они хотят уничтожить тебя и твой народ, ты снова не понимаешь, потому что на улицах видишь трупы их солдат. Которых они оставили и бросили. Ты снова впадаешь в такую яму непонимания: а как ты своих оставил? Каким бы ты ни был, кого бы ты ни считал врагом, как бы ты людей ни пытал, а как же ты бросил своих?.. Ты с ним шел, вы с ним курили сигареты, вы стреляли, вы ели, спали, вы наступали. Как они бросали людей?" – сказал президент.

Он добавил, что оккупанты даже не хоронили погибших собратьев и не забирали их тела.

"Они раненых не забирали. Это просто трусливые варвары. Они бросали своих людей, чтобы вывезти стиральные машинки, телефоны, одежду", – пояснил Зеленский.

Зеленский: мечта россиян – украсть унитаз и умереть

Зеленский убежден, что россияне едут воевать в Украину, чтобы украсть себе хоть что-то, напоминающее нормальную жизнь Он напомнил, что в России процветает бедность, а человеческая жизнь – ничего не стоит.

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"Настолько, что они едут к нам, едут на войну, чтобы украсть себе хоть что-то, что напоминает нормальную жизнь. Знаете, как раньше говорили о самой большой мечте: увидеть Париж и умереть. А от их поведения теперь просто шок. Потому что их мечта теперь – украсть унитаз и умереть", – сказал Зеленский.

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