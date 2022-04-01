Країна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах ‼ Переговори з агресором
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Зеленський: окупанти накопичують сили на Донбасі, Маріуполі та Харківському напрямку

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
1 квітня, 00:23
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Україна робитиме все, що можливо для того, щоб зупинити армию РФ, стверджує глава держави
Володимир Зеленський розповів про дії окупантів / Колаж "Сьогодні"
Володимир Зеленський розповів про дії окупантів / Колаж "Сьогодні"

Російські військові накопичують свої силиу Донбасі, Маріуполі та на Харківському напрямку. Армія РФ збирається завдати нових ударів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

Реклама

Глава держави стверджує, що військові робитимуть все, щоб зупинити окупантів.

"Російські війська накопичують потенціал для ударів. Потужні удари. Будемо захищатися. Робитимемо все, що зможемо, щоб зупинити окупантів і очистити нашу землю від їхніх злих та безглуздих химер", – додав Володимир Зеленський.

Путін задумав корейський сценарій для України

Кремль спробує створити на тимчасово окупованих територіях державні освіти, щоб протиставити їх незалежній Україні.

За словами екс-прем'єр-міністра Швеції Карла Більдта, якщо Росія не впорається з Україною цілком, то вони планують забрати деякі території.

Реклама

"Ми повертаємося до 2014 року: Новоросія. Хотіли Одесу, хотіли Харків, хотіли всі. Але, звичайно, взяли те, що змогли. Якщо вони зможуть взяти на Схід від Дніпра, може Одесу захоплять. Вони влаштують щось на кшталт Північної Кореї . Назвіть, як хочете. У цьому немає сумнівів", – каже екс-прем'єр-міністр Швеції.

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Дізнатись!
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Рупор Кремля
Путіністи🤬
Санкції проти окупанта
Більше санкцій
Наші гроші
Більше новин
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:00 31 березня
1
Особовий склад 17500
Особовий склад
2
Літаки 135
Літаки
3
Гелікоптери 131
Гелікоптери
4
Танки 614
Танки
5
ББМ 1735
ББМ
6
Артилерія 311
Артилерія
7
Засоби ППО 54
Засоби ППО
8
РСЗВ 96
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 75
Цистерни ГММ
10
БПЛА 83
БПЛА
11
Катери 7
Катери
12
Транспорт 1201
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Ігор Сухих – ветеран АТО, доброволець тероборони; майстер спорту міжнародного класу з військово-спортивного багатоборства та рукопашного бою – чемпіон Європи та світу. З перших днів вторгнення пішов захищати рідний Ірпінь. Ризикуючи життям, врятував понад 20 земляків, загинув у нерівному бою неподалік свого будинку.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Полковник Баранюк Володимир - командир 36-ї окремої бригади морської піхоти, яка зараз захищає Маріуполь. Організував кругову оборону міста-героя. Завдяки професійності офіцера українські підрозділи не допустили прориву бойових порядків. За особисту мужність і ефективні дії з відбиття атак ворога отримав звання Герой України.
Слава Україні!
Податки
Хто найбільше поповнює бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бізнес-ізоляція
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
35,20
33,52
37,43
27,00
-
34,00
36,00
24,37
-
33,50
37,40
-
-
33,49
37,38
25,98
-
33,52
37,43
-
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
-
-
34,00
36,00
-
Надійний тил
Допомогти Героям!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

45772.39

Binance Coin (BNB)

428.94

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

124.82

Theta (THETA)

4.08

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

32.48

Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Ліга чемпіонів. 1/4 фіналу

Манчестер Сіті

5 квіт

22:00

Атлетіко

1.40

4.80

8.90

Бенфіка

5 квіт

22:00

Ліверпуль

8.90

5.20

1.37

Челсі

6 квіт

22:00

Реал

2.10

3.40

3.55

Вільярреал

6 квіт

22:00

Баварія

5.30

4.40

1.58

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти