Зеленський: окупанти накопичують сили на Донбасі, Маріуполі та Харківському напрямку

Російські військові накопичують свої силиу Донбасі, Маріуполі та на Харківському напрямку. Армія РФ збирається завдати нових ударів.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.
Глава держави стверджує, що військові робитимуть все, щоб зупинити окупантів.
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"Російські війська накопичують потенціал для ударів. Потужні удари. Будемо захищатися. Робитимемо все, що зможемо, щоб зупинити окупантів і очистити нашу землю від їхніх злих та безглуздих химер", – додав Володимир Зеленський.
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Кремль спробує створити на тимчасово окупованих територіях державні освіти, щоб протиставити їх незалежній Україні.
За словами екс-прем'єр-міністра Швеції Карла Більдта, якщо Росія не впорається з Україною цілком, то вони планують забрати деякі території.
"Ми повертаємося до 2014 року: Новоросія. Хотіли Одесу, хотіли Харків, хотіли всі. Але, звичайно, взяли те, що змогли. Якщо вони зможуть взяти на Схід від Дніпра, може Одесу захоплять. Вони влаштують щось на кшталт Північної Кореї . Назвіть, як хочете. У цьому немає сумнівів", – каже екс-прем'єр-міністр Швеції.
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