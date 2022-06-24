Зеленський планує серйозну кадрову перестановку в СБУ – Politico

СБУ може залишитися без Івана Баканова через невдачі, викликані російським вторгненням

Зеленський планує звільнити Баканова / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський має намір звільнити голову СБУ Івана Баканова через низку невдалих операцій та втрат у Херсоні. Про це пише видання Politico з посиланням на джерела

Джерела повідомляють, що причиною такого рішення стали невдачі та втрати у Херсоні.

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Джерела з оточення президента розповіли, що Зеленський має намір "замінити Баканова кимось більш відповідним".

Баканов потрапив під шквал критики наближених до Зеленського людей після вторгнення Росії в Україну 24 лютого, оскільки він не зміг належним чином впоратися з новими викликами.

Звільнення

Президент України Володимир Зеленський звільнив начальника Управління СБУ у Харківській області Романа Дудіна. За те, що він не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав лише про себе особисто.

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Ситуація у Херсоні

Екснардеп Віталій Купрій повідомив, що, за неофіційною інформацією, Збройні сили України увійшли до Херсона. Вони зайняли деякі вулиці.

Також екснардеп Ігор Мосійчук закликав уважно стежити за ситуацією в цьому напрямку та чекати на добрі новини.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр зазначила, що наші військові впевнено просуваються у напрямку Херсона, але будь-яка інформація, яку розголошують офіційні особи, та поширена у соцмережах, може нашкодити нашим захисникам.

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Радник голови ВП Олексій Арестович заявив, що Збройні сили України перебувають за 15-18 кілометрів від Херсона. Однак це не означає, що наші захисники звільнять місто вже найближчим часом.