Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
ℹ Виїзд військовозобов'язаних 🚑 Обстріл Слов'янська 🎆 "Бавовна" в Росії Робота під час війни Робота під час війни
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Зеленський доручив розібратися з дозволами для військовозобов'язаних

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
5 липня, 21:48
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Президент також нагадав, що Росія залишається країною-терористом
Президент пообіцяв, що до кінця року наше небо буде закритим / Колаж "Сьогодні"
Президент пообіцяв, що до кінця року наше небо буде закритим / Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський попросив командування ЗСУ та Міноборони дати роз'яснення щодо ідеї стосовно дозволів для переміщення по нашій країні військовозобов'язаних. Також лідер України нагадав, що не варто розслаблятись, бо війна не закінчилася, а ворог продовжив свої ракетні удари.

Відеозвернення президента України розмістив Офіс президента на своїх сторінках у соцмережах.

Реклама

Ракетні удари

"Вночі 5 липня майже по всій території нашої держави була оголошена повітряна тривога. До цього у столиці та в деяких областях тривоги не було вже певний час, і дехто почувався навіть особливо тривожно через таку незвичну тишу. Щось додумував, чогось боявся, шукав якихось пояснень, ніби окупанти до чогось готуються... Насправді не варто себе накручувати. Не варто шукати логіки в діях терористів. Російська армія не робить жодних пауз. У неї одне завдання – забрати життя у народу, залякати людей, щоб навіть кілька днів без повітряної тривоги вже відчувалися як частина терору. І от сьогодні ввечері Київ і знову майже вся Україна – з повітряною тривогою. На цю годину є удари по Хмельниччині: жертви, поранені – зараз уточнюються", – зазначив Володимир Олександрович.

Лідер України повідомив, що окупанти знову били по Сумщині, по Миколаєву й області, по Дніпропетровщині. Частину ракет вдалося збити нашим протиповітряним силам.

"Ми жодного дня не скорочували й не будемо скорочувати нашу дипломатичну активність, щоб отримати для України сучасні й достатні протиракетні системи. Це завдання-максимум для нашої держави – вже цього року дати базову безпеку для українців, базовий захист від ракетних ударів. Але виконання цього завдання залежить не лише від нас, а й від розуміння партнерами наших фундаментальних потреб", – зазначив Зеленський.

Реклама

Резонансна тема

Торкнувся Зеленський теми щодо повідомлення, що військовозобов'язані українці при зміні місця проживання повинні повідомити відповідні органи.

"Сьогодні в суспільстві виникло багато суперечок щодо рішення Генштабу ЗСУ щодо отримання певних дозволів для військовозобовʼязаних, призовників і резервістів. Я бачу, що є різні оцінки такого рішення, є нерозуміння та обурення. Доручив міністру оборони, начальнику Генштабу і Головнокомандувачу ЗСУ завтра доповісти мені всі деталі стосовно рішення про затвердження Порядку отримання дозволів. Прошу Генеральний штаб надалі не ухвалювати без мене подібних рішень", – зазначив президент.

Міжнародні відносини

"Говорив сьогодні з премʼєр-міністром Британії Борисом Джонсоном. Подякував йому за розширення безпекової допомоги нашій державі ще на сто мільйонів фунтів – це на додачу до пакету оборонної підтримки на мільярд фунтів, про який було оголошено нещодавно. Це дуже відчутна допомога для нас. Обговорили також з Борисом систему гарантій безпеки для України, яку ми розробляємо, яка має працювати довгостроково для наших людей.

Реклама

Взяв участь разом з президентками Молдови та Греції у форматі спеціальної конференції видання The Economist. Це вже 26-й такий щорічний захід, і цьогоріч на ньому "Україна" й "безпека", звичайно, були головними словами. Для чого нам це потрібно? Наша держава потребує вже зараз визначеності з безпековим простором. Ми працюємо дуже активно над тим, щоб усі наші партнери і у Європі, і на інших континентах розуміли наше бачення безпекових гарантій", – зазначив Зеленський.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Докладніше
Допомога під час війни
Більше новин
Love is...💙💛
Подорожуй Україною
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості
"Разом нас багато"
Нас не подолати
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
Кулінарний майстер-клас
Що приготувати?
⚽ Фан-сектор
Вболівай за футбол!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:00 5 липня
1
Особовий склад 36350
Особовий склад
2
Танки 1594
Танки
3
ББМ 3772
ББМ
4
Артилерія 806
Артилерія
5
Засоби ППО 105
Засоби ППО
6
РСЗВ 247
РСЗВ
7
Літаки 217
Літаки
8
Гелікоптери 187
Гелікоптери
9
БПЛА 660
БПЛА
10
Кораблі/катери 15
Кораблі/катери
11
Транспорт 2634
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Нескорені
Павло Проскурніков - начальник караулу однієї із пожежно-рятувальних частин Запоріжжя. Офіцер, який разом з товаришами щоденно рятує мешканців міста, зробив романтичну пропозицію коханій дівчині Анастасії. Для цього він вигадав легенду…
Як кохання перемагає війну
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2157К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1698К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1660К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1150К
5
Володимир Кличко Володимир Кличко
1021К
6
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
871К
7
Андрій Лунін Андрій Лунін
658К
8
Віталій Кличко Віталій Кличко
515К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
496К
10
Юлія Герасимова Юлія Герасимова
449К
У кого найбільший прогрес
Грошове питання
Що подорожчає у липні?
Дізнатися
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.58

Рейтинг ФІФА
Найкращі збірні світу:
1
Бразилія Бразилія
1837
2
Бельгія Бельгія
1821
3
Аргентина Аргентина
1770
4
Франція Франція
1764
5
Англія Англія
1737
6
Іспанія Іспанія
1716
7
Італія Італія
1713
8
Нідерланди Нідерланди
1679
9
Португалія Португалія
1675
10
Данія Данія
1665
Яке місце в України
Афіша липня

5-31 липня з 10:00

Виставка "Між небом та землею"

7 липня о 20:00

Концерт гурту "КАЗКА"

22 липня о 17:00

Концерт Verka Serduchka
Валюта
Курс долара в касах банків (купівля/продаж)
1
ПУМБ ПУМБ
35.2/35.7
2
ПриватБанк ПриватБанк
35.2/35.6
3
Ощадбанк Ощадбанк
35.15/35.55
4
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
35.3/35.9
5
Укрексімбанк Укрексімбанк
35.15/35.45
6
Альфа-Банк Альфа-Банк
34.8/35.5
7
Укргазбанк Укргазбанк
34.7/35.6
8
Універсал Банк Універсал Банк
34.4/35.7
9
OTP Bank OTP Bank
31.75/35.0
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

20060.14

Binance Coin (BNB)

228.94

Dogecoin (DOGE)

0.07

Litecoin (LTC)

49.4

Theta (THETA)

1.2

ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
37,97
52,00
51,00
57,00
37,99
-
50,00
55,00
37,91
-
49,00
56,00
36,50
-
-
57,99
37,15
-
-
-
37,79
-
51,00
57,00
37,97
-
50,99
57,99
38,43
-
50,00
55,00
36,95
Haute Couture
Розклад Fashion Weeks

Париж. Франція

3 – 7 липня

Париж. Франція

Маямі. США

14 – 21 липня

Маямі. США

Нью-Йорк. США

9 – 14 вересня

Нью-Йорк. США

Лондон. Англія

16 – 20 вересня

Лондон. Англія

Мілан. Італія

20 – 26 вересня

Мілан. Італія
МЕД-ФРОНТ
Війна з рідкісними хворобами
Історії пацієнтів

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти