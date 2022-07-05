У Залужного пояснили, чи потрібен військовозобов'язаним дозвіл на пересування Україною

Радниця голоовнокомандувача прокоментувала норму, яка викликала багато галасу в суспільстві

У Валерія Залужного прокоментували інформацію про те, що військовозобов'язаним начебто заборонений виїзд із місця проживання / Фото: Колаж: Сьогодні

Військовозобов'язані українці при зміні місця проживання мають повідомити відповідні органи, однак можуть пересуватися Україною без отримання дозволів.

Про це розповіла координатор руху адвокатів Збройних сил України, радниця головнокомандувача ЗСУ з юридичних питань Євгенія Рябека, передає РБК-Україна.

Реклама

Рябека прокоментувала інформацію про те, що військовозобов'язаним начебто заборонений виїзд із місця проживання без дозволу військкомату. За її словами, в повідомленні Генштабу йдеться виключно про впорядкування обліку осіб, які змінюють саме місце проживання, місце реєстрації.

"Тобто це відбувається за тими законами, які в нас уже давно були ухвалені", – пояснила радниця головнокомандувача Валерія Залужного.

Таким чином, особа, яка змінює місце проживання, повинна була звернутися – на той час – в військкомат, а сьогодні – до центра військового комплектування – знятися з обліку і поїхати стати на облік в новому місці, що не являється новим правилом.

"Можливо, опублікований документ трохи незрозуміло виписаний. Але, дійсно, мета така – щоби впорядкувати цей облік, щоби наші центри комплектування мали певний порядок. Тобто це більше внутрішній документ, але спільнота тлумачить його так, як хто зрозумів", – припускає Рябека.

За її словами, не йдеться про те, що для виїзду з міста, з області, з села до села чи з району до району треба брати дозвіл – мова йде про те, коли особа змінює місце проживання або місце реєстрації.

Реклама

Коментар Генштабу ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ прокоментував інформацію про заборону залишати місце проживання чоловікам призовного віку без дозволу військкома. Дозвіл видається від 30 діб до року залежно від категорії субʼєкта.

Норма Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", який діє з 1992 року, передбачає, що у воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов’язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

"З метою впорядкування обліку переміщених осіб Генеральним штабом Збройних сил України розроблено Порядок надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку у ТЦК та СП, на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час. Дозвіл видається від 30 діб до року залежно від категорії субʼєкта", — заявили у відомстві.

У Генштабі зазначили, що розглядається додаткове унормування питань переміщення осіб, які систематично перетинають адміністративні межі у звʼязку зі службовою чи особистою необхідністю.