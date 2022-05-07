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Зеленський попередив про підвищену загрозу ракетних ударів РФ через 9 травня

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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7 травня, 00:46
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Президент закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги
Росія 9 травня може посилити ракетні та авіаційні обстріли України.
Росія 9 травня може посилити ракетні та авіаційні обстріли України. / Фото: Колаж: Сьогодні

У вихідні перед 9 травня в Україні підвищена загроза ракетних та авіаційних ударів з боку Російської Федерації. В ці дні слід особливо уважно поставитися до сигналів повітряної тривоги та дотримуватися комендантської години. Адже порушення цих правил може коштувати життя.

Про таке заявив президент Володимир Зеленський під час відеозвернення ввечері 6 травня.

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Президент констатував, що російські війська продовжують обстріли нашої території, зокрема ракетні і авіаційні удари.

"Прошу всіх наших громадян – і особливо цими днями – не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Будь ласка, це ваше життя, життя ваших дітей. А також чітко дотримуватись розпоряджень щодо громадського порядку та комендантської години, які є у містах і громадах", – закликав Зеленський.

Також він просить не ігнорувати заборону на відвідування лісів, адже окупанти могли залишити там міни чи розтяжки.

"Обовʼязково дотримуйтесь будь ласка заборони на відвідування лісів у тій місцевості, які були окуповані. Там зберігається велика загроза від мін і розтяжок, які залишились після російських військових", – сказав президент.

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Небезпека 9 травня

Президент РФ Володимир Путін 9 травня може офіційно оголосити війну Україні замість так званої "спеціальної військової операції".

9 травня (коли в РФ святкують "День перемоги") російський диктатор, використовуючи пропагандистську цінність цього дня, захоче оголосити або про нібито якесь воєнне досягнення в Україні, або про посилення ескалації бойових дій, або про одне й інше разом.

За іншими припущеннями, 9 травня Росія може використовувати для оголошення анексії так званих ДНР та ЛНР, повний контроль над Маріуполем та посилення наступу на Одесу.

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До того ж, російські окупанти до 9 травня намагатимуться захопити маріупольський комбінат "Азовсталь". Все для того, щоб зробити це, як "перемогу" для президента РФ Володимира Путіна. Зараз на території заводу продовжуються безперервні штурми та бої.

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Студент, який рвався на фронт… Єгор Кігітов – член збірної України з кульової стрільби, брат-близнюк чемпіона Європи Гліба Кігітова. Студент другого курсу Олімпійського коледжу ім. Івана Піддубного з перших днів війни пішов добровольцем на передову. Був поранений, обгорів, але після тижня у шпиталі відмовився залишатися у тилу та повернувся на фронт. Загинув, виконуючи бойове завдання.

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ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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