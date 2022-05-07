Зеленський попередив про підвищену загрозу ракетних ударів РФ через 9 травня

Президент закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги

Росія 9 травня може посилити ракетні та авіаційні обстріли України. / Фото: Колаж: Сьогодні

У вихідні перед 9 травня в Україні підвищена загроза ракетних та авіаційних ударів з боку Російської Федерації. В ці дні слід особливо уважно поставитися до сигналів повітряної тривоги та дотримуватися комендантської години. Адже порушення цих правил може коштувати життя.

Про таке заявив президент Володимир Зеленський під час відеозвернення ввечері 6 травня.

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Президент констатував, що російські війська продовжують обстріли нашої території, зокрема ракетні і авіаційні удари.

"Прошу всіх наших громадян – і особливо цими днями – не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Будь ласка, це ваше життя, життя ваших дітей. А також чітко дотримуватись розпоряджень щодо громадського порядку та комендантської години, які є у містах і громадах", – закликав Зеленський.

Також він просить не ігнорувати заборону на відвідування лісів, адже окупанти могли залишити там міни чи розтяжки.

"Обовʼязково дотримуйтесь будь ласка заборони на відвідування лісів у тій місцевості, які були окуповані. Там зберігається велика загроза від мін і розтяжок, які залишились після російських військових", – сказав президент.

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Небезпека 9 травня

Президент РФ Володимир Путін 9 травня може офіційно оголосити війну Україні замість так званої "спеціальної військової операції".

9 травня (коли в РФ святкують "День перемоги") російський диктатор, використовуючи пропагандистську цінність цього дня, захоче оголосити або про нібито якесь воєнне досягнення в Україні, або про посилення ескалації бойових дій, або про одне й інше разом.

За іншими припущеннями, 9 травня Росія може використовувати для оголошення анексії так званих ДНР та ЛНР, повний контроль над Маріуполем та посилення наступу на Одесу.

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До того ж, російські окупанти до 9 травня намагатимуться захопити маріупольський комбінат "Азовсталь". Все для того, щоб зробити це, як "перемогу" для президента РФ Володимира Путіна. Зараз на території заводу продовжуються безперервні штурми та бої.

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