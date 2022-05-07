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Зеленский предупредил о повышенной угрозе ракетных ударов РФ из-за 9 мая

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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7 мая, 00:46
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Президент призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги
Россия 9 мая может усилить ракетные и авиационные обстрелы Украины.
Россия 9 мая может усилить ракетные и авиационные обстрелы Украины. / Фото: Коллаж: Сегодня

В выходные перед 9 мая в Украине повышена угроза ракетных и авиационных ударов со стороны Российской Федерации. В эти дни особенно внимательно следует отнестись к сигналам воздушной тревоги и придерживаться комендантского часа. Ведь нарушение этих правил может стоить жизни.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время видеообращения вечером 6 мая.

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Президент констатировал, что российские войска продолжают обстрелы нашей территории, в том числе ракетные и авиационные удары.

"Прошу всех наших граждан – и особенно в эти дни – не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Пожалуйста, это ваша жизнь, жизнь ваших детей. А также четко соблюдать распоряжения относительно общественного порядка и комендантского часа, которые есть в городах и общинах", – призвал Зеленский.

Также он просит не игнорировать запрет на посещение лесов, ведь оккупанты могли оставить там мины или растяжки.

"Обязательно соблюдайте пожалуйста запрет на посещение лесов в той местности, которые были оккупированы. Там сохраняется большая угроза от мин и растяжек, оставшихся после российских военных", – сказал президент.

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Опасность 9 мая

Президент РФ Владимир Путин 9 мая может официально объявить войну Украине вместо так называемой "специальной военной операции".

9 мая (когда в РФ празднуют "День победы") российский диктатор, используя пропагандистскую ценность в этот день, захочет объявить либо о якобы каком-то военном достижении в Украине, либо об усилении эскалации боевых действий, либо об одном и другом вместе.

Согласно другим предположениям, 9 мая Россия может использовать для объявления аннексии так называемых ДНР и ЛНР, полный контроль над Мариуполем и усиление наступления на Одессу.

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К тому же, российские оккупанты до 9 мая будут пытаться захватить мариупольский комбинат "Азовсталь". Все для того чтобы сделать это, как "победу" для президента РФ Владимира Путина. Сейчас на территории завода продолжаются непрерывные штурмы и бои.

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Студент, который рвался на фронт… Егор Кигитов - член сборной Украины по пулевой стрельбе, брат-близнец чемпиона Европы Глеба Кигитова. Студент второго курса Олимпийского колледжа им. Ивана Поддубного с первых дней войны пошел добровольцем на передовую. Был ранен, обгорел, но после недели в госпитале отказался оставаться в тылу и вернулся на фронт. Погиб, выполняя боевое задание.

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ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

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