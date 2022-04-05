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Зеленський закликав ООН позбавити Росію права вето в Раді безпеки

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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5 квітня, 18:34
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Україна готова надати майданчик для головного офісу оновленої системи безпеки
Володимир Зеленський в ООН: "Настав час трансформувати світову систему безпеки". Фото: колаж "Сьогодні"
Володимир Зеленський в ООН: "Настав час трансформувати світову систему безпеки". Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський закликав ООН реформувати світову систему безпеки та позбавити Росію права вето Раді безпеки. Інакше організації слід саморозпуститися. Про це український лідер заявив під час виступи в ООН у понеділок, 5 квітня.

"Україна має моральне право пропонувати реформу світової системи безпеки... Зараз ми потребуємо рішення від Ради безпеки для миру в Україні. Якщо ви не знаєте, як прийняти це рішення, то ви можете зробити дві речі: або усунути Росію як агресора та джерело війни від блокування рішень щодо її ж агресії, її ж війни, і тоді зробити все, щоб відновити ми, або покажіть, як можна переформуватися і працювати реально заради миру. А якщо ваш формат безальтерантивний то далі лише саморозпуск", – наголосив Зеленський.

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Глава держави висловив переконання, що ООН спроможна обійтися без третього варіанту. Він додав, що Україні, Європі та всьому світу потрібний мир.

За словами президента України, сьогодні настав час трансформувати світову систему безпеки. Для цього необхідно скликати глобальну конференцію у мирному Києві.

"Щоб визначитися, як ми реформуватимемо світову систему безпеки, як гарантуватимемо непорушність кордонів і цілісності держав, як утверджуватимемо верховенство міжнародного права", – додав він.

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Зеленський зазначив, що закладені у Сан-Франциско цілі не вдалося досягти. Світова спільнота має зробити все, щоб передати наступним поколінням ефективну ООН, яка зможе превентивно реагувати на виклики та примушувати агресорів до миру.

"Привілеїв бути не може, всі мають бути рівними. Домінуючою має стати сила миру, справедливості та безпеки. Україна готова надати майданчик для одного з головних офісів оновленої системи безпеки", – наголосив він.

Зеленський додав, що офіс Асоціації U24 у Києві може спеціалізуватися на превентивних заходах щодо підтримки миру.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Володимир Зеленський провів розмову із канцлером Австрії Карлом Нехаммером. Він домовився про його візит до України незабаром.

Також ми інформували, що президент України, виступаючи у парламенті Бельгії, заявив, що у разі, якщо Україна програє, не буде більше міцного Євросоюзу.

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