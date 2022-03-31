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Зеленський: Якщо ми програємо, не буде більше міцного Євросоюзу

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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31 березня, 17:40
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Бельгія є серцем Європи й може надихнути сусідні країни зробити більше для України
Володимир Зеленський виступив перед народом та політиками Бельгії. Фото: колаж "Сьогодні"
Володимир Зеленський виступив перед народом та політиками Бельгії. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський закликав Бельгію надихнути всіх європейців, щоб зробити більше для України. Про це український лідер заявив під час виступу у бельгійському парламенті у четвер, 31 березня, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зеленський зазначив, що Бельгія однією з перших надала Україні оборонну допомогу.

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"Це історичний момент. Ми цього ніколи не забудемо. Ви тепло прийняли 30 тисяч українців, які покинули свої домівки через цю війну. Але ви як держава – серце Європи можете надихнути решту європейців зробити більше", – сказав президент України.

Зеленський додав, що мир "коштує більше будь-яких цінностей, будь-яких алмазів, будь-яких угод з Росією, будь-якого російського судна в європейських портах, будь-якого бареля російської нафти".

"Наші захисники гідні, щоб не думати про критерії, а знати, що країна буде членом Європейського Союзу. Наші захисники гідні того, щоб отримати від Європи, за свободу якої вони і воюють, зброю, яка точно зупинить наступ Росії, а отже – наступ тиранії. Коли ми говоримо про літаки, танки, артилерійські системи, протикорабельну зброю, ми говоримо про те, що дійсно потрібно, і що є у країн Євросоюзу, у НАТО. Наші захисники гідні того, щоб європейські компанії нарешті перестали заробляти разом з тими, хто намагається нас знищити", – заявив президент.

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Під час свого виступу Зеленський також назвав Маріуполь зараз найстрашнішим місцем у Європі.

"Сьогодні це найстрашніше місце у Європі. Там пекло, там катастрофа, про яку знає весь світ. Але ні в кого немає достатньої рішучості зупинити катастрофу в цьому місті та в інших містах України. Якщо ми програємо, не буде більше жодного міцного Європейського Союзу, бо прийде тиранія і забере все", – сказав він.

Зеленський нагадав, що до війни місто Маріуполь було одним із найбільш перспективних та економічно сильних в Україні.

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Так було до війни. Наразі понад 90% усіх будинків міста повністю зруйновано російськими ударами авіації, артилерії, мінометів, танків. Загинули тисячі мирних маріупольців. Людей ховають прямо у місті у дворах багатоповерхівок, точніше, що залишилося від багатоповерхівок. Понад три тижні у повній блокаді — російські військові закрили всі в'їзди до міста, заблокували підхід з моря. Там немає нічого – води, їжі, ліків – немає життя. Але Маріуполь не здається і продовжує битися з окупантами", – підсумував президент України.

Раніше президент України Володимир Зеленський виступив перед палатою представників Нідерландів і заявив, що Росія погрожує всій Європі.

Крім того, сайт "Сьогодні" повідомляв, що Володимир Зеленський виступив перед парламентаріями Австралії. Президент України наголосив, що агресія Росії стала загрозою і для Австралії – попри відстань між країнами.

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