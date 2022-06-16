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Зеленський розкрив українцям усі деталі зустрічі з лідерами ЄС

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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16 червня, 22:50
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Україна має потужну підтримку зі сторони Євросоюзу
Зеленський розповів, як пройшов візит європейських лідерів в Україну/Фото: Офіс президента, колаж: "Сьогодні"
Зеленський розповів, як пройшов візит європейських лідерів в Україну/Фото: Офіс президента, колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення до українців. Глава держави підбив підсумки 113-го дня війни.

Відео опублікували на каналі Офісу президента в YouTube.

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Що сказав Зеленський?

  • Сьогодні справді історичний день – Україна відчула підтримку одразу чотирьох потужних європейських держав. І зокрема підтримку нашого руху у Європейський Союз. Італія, Румунія, Франція та Німеччина – з нами. Усі четверо лідерів – і пан Драґі, і пан Йоханніс, і пан Макрон, пан Шольц – підтримують кандидатство для України.
  • Для мене було важливим почути від лідерів й іншу фундаментальну річ – вони погоджуються, що закінчення війни та мир для України мають бути саме такими, як їх бачить Україна. Як бачить їх наш народ.
  • Вдячний Італії за принципову політичну підтримку, за макрофінансову та оборонну допомогу. Зараз маємо історично найкращі відносини – і я впевнений, що зможемо зробити ще дуже багато для наших народів.
  • Вдячний Румунії за оборонну допомогу, за сприяння в транзиті наших товарів, зокрема зерна. Домовилися збільшувати експортну спроможність через територію Румунії.
  • Франція надасть додаткові артилерійські установки Caesar. Це дуже важливо для нашого захисту. Також сьогодні президент Макрон відверто говорив про те, що європейська підтримка України має бути такою, щоб справді відчувалося, що ми разом захищаємо однакові цінності, захищаємо Європу.
  • Німеччина підтвердила надання засобів протиповітряної оборони для нашої держави й подальшу підтримку.
  • Коли сьогодні чотири лідери приїхали в Київ, це збіглося з початком повітряної тривоги. Росія створила таке тло, щоб усі чули ці сирени, щоб зробити напружену атмосферу. Але ніхто не злякався, і це тільки ще більше надихало нас бути максимально конкретними й домовлятися заради наших інтересів – заради всіх українців і заради всіх у Європі.
  • Подякував сьогодні вже особисто канцлеру Шольцу за запрошення на зустріч лідерів "Групи семи". Загалом моє враження від зустрічі позитивне. Всі лідери розуміють, чому зараз не відбуваються переговори щодо закінчення війни. Виключно через позицію Росії, яка намагається тільки залякувати всіх у Європі та продовжувати руйнацію нашої держави. Це агресор, він повинен визначитися передусім для себе, що війну треба завершувати. Ми ж продовжимо боротися, поки не гарантуємо нашій державі повну безпеку і територіальну цілісність.
  • Говорили сьогодні про підготовку нового санкційного пакета проти Росії. Говорили про подолання продовольчої кризи, яку спровокувала Росія. Поновити експорт української агропродукції – життєво необхідно для десятків країн. І є тільки одна причина, чому продовольча криза взагалі стала можливою: у ній винна Росія, і ніхто більше. Всі лідери це вже визнають. Говорили про відбудову України після війни – маємо дуже конкретні погляди партнерів на це.
  • Вважаю, що зовсім не випадково саме сьогодні відбулося загострення ситуації з газом у Європі – ціна знову стрибнула. Росія спеціально це зробила, спеціально обмежила постачання, щоб нашкодити Європі, щоб ударити по європейцях. "Газпром" просто смикає за газовий ланцюг, у який дуже довго намагалися закувати Європу. І це ще один аргумент на користь того, що Європа вже зараз має переходити до життя без російського газу. Не повинно бути цієї залежності.
  • Завтра й післязавтра також буде багато новин для України, і я вірю, що позитивних. Вкотре підкреслю, що все це можливо передусім завдяки нашим героям, завдяки кожному й кожній, хто захищає нас від російських військ.
  • На сьогодні українська армія бореться в умовах значної кількісної переваги ворога – в техніці, в артилерійських системах. Воювати в таких умовах – це щоденний подвиг. Ми робимо все, щоб дати нашим героям сучасну й потужну зброю. І я пишаюсь усіма, хто вже 113-й день повномасштабної війни стримує окупанта і відбиває всі атаки.
  • Саме завдяки хоробрості українців, українок Європа може створювати цю нову історію свободи і нарешті прибрати на сході Європи "сіру" зону між ЄС і Росією. Україна наблизилася до Євросоюзу найбільше за весь час незалежності.

Перші заяви Зеленського після зустрічі з європейськими лідерами:

  • Радий, що їхній візит розпочався з відвідування Ірпеня та що партнери побачили, що там накоїв "руський мір";

  • Найефективніша зброя проти Росії зараз – це єднання;
  • Агресія РФ проти України – це агресія проти всієї Європи;
  • Обговорили воєнну та економічну підтримку України;
  • Розповів про ситуацію на передовій та про щоденні ракетні удари РФ. З початку війни окупанти запустили близько 3 тисяч ракет;
  • Що більше потужної зброї отримує Україна, то краще може боротися з агресією;
  • Росія не хоче миру та переговорів. Вони хочуть лише війни;
  • Набуття Україною статусу кандидата в члени ЄС може стати історичним рішенням;
  • Обговорили сьомий санкційний пакет проти Росії;
  • Україна робить все можливе для розблокування наших портів, але провина у цій ситуації лежить на РФ.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що ексдержсекретар США Кіссінджер назвав велике досягнення Зеленського. Також ми писали, що Зеленський зателефонував Байдену після "Рамштайну-3".

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Ірина Терехович - командир відділення гірсько-штурмового батальйону, позивний - "Незламна". До війни жила в Криму, після анексії виїхала, щоб боротися за Україну. Мати трьох дітей пліч-о-пліч із чоловіками воює на сході країни з 2015 року, пройшла шлях від добровольця до командира протитанкового відділення, зараз керує підрозділом розвідників.
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