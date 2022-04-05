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Зеленский рассказал, что для него означает победа Украины – 4 пункта

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5 апреля, 13:03
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Один из пунктов – украинский Крым, ведь это только наша территория, уверяет глава страны
Стране важно сохранить украинские территории / Коллаж "Сегодня"
Стране важно сохранить украинские территории / Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал какие пункты будут для него означать победу Украины в войне с Россией.

Об этом он сообщил во время интервью украинским журналистам.

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4 пункта, которые будут означать победу:

  • не упустить суверенитет Украины,
  • не потерять сотни тысяч людей,
  • украинский Крым,
  • сохранить украинский статут для тех территорий, которые Россия признала ОРДЛО.

"Никаких не может быть разговоров о том, что мы дадим возможность Крым назвать чьей-то территорией. Это только наша территория. Украинская территория", – говорит Владимир Зеленский.

Статус территорий, которые российские военные временно оккупировали, не обсуждается. Они были и остаются украинскими, утверждает президент.

"То, что Россия признала ОРДЛО. Я считаю, что мы должны найти выход из этой ситуации. Мы как Украина. Для нас эти территории как украинские, и сохранение их статуса как украинских, для нас очень важен. Я считаю, что это одна из принципиальных и важных для нас вещей", – добавил Владимир Зеленский.

Украинцы не согласятся отдать ни один город

Ранее глава страны заявлял, что Украина не может выполнить ультиматум России.

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"Украина не может выполнить ультиматум России. Надо нас всех уничтожить, тогда их ультиматум будет выполнен. Например, отдать Харьков, Мариуполь или Киев. Ни харьковчане, ни мариупольцы, ни киевляне, ни я, президент, – мы не можем этого сделать. Сам народ защищает наше государство", – сказал президент.

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