Зеленський і Путін із високою ймовірністю зустрінуться в Туреччині – Арахамія

Ердоган підтвердив, що в країні готові організувати зустріч

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Президент України Володимир Зеленський та президент Росії Володимир Путін з високою часткою ймовірності зустрінуться в Туреччині.

Про це заявив на телемарафоні на українському телебаченні керівник делегації України під час переговорів Давид Арахамія.

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Зустріч президентів

"Невідомі ні дата, ні місце, але ми вважаємо, що місцем – із високою ймовірністю – буде Стамбул або Анкара", – заявив він.

Арахамія також зазначив, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган підтвердив, що країна готова організувати зустріч президентів України та РФ "незабаром".

Відповідь Росії

Крім цього, за його словами, російська сторона сказала, що проєкти угод, які обговорювалися в Стамбулі, готові для обговорення Зеленським та Путіним. Так, Арахамія зазначив, що РФ дала відповідь на всі позиції – вони приймають українську позицію, крім питання Криму.

Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, як повідомив Давид Арахамія, заявив, що усно було почуто, що "російська сторона не заперечує проти таких позицій", проте немає письмового офіційного підтвердження.

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"У нас завдання – підготувати фінальну стадію не самого документа, а питань, які ми обговорювали. А також готувати майбутню зустріч президентів", – наголосив він.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що на переговорах із Росією Україна хоче отримати конкретику. За його словами, наша країна на сьогодні виступає ініціатором перегляду правил контурів безпеки та з ініціативою змінити підхід до того, як потрібно врегулювати подібні конфлікти.

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