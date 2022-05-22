Зеленский рассказал, что ожидает от встречи по обороне "Рамштайн-2"

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам. Он подвел итоги за 22 мая.

Видео опубликовали на канале Офиса президента в YouTube.

Армия Украины на достойном уровне встретила российских оккупантов. В самую активную фазу войны и сейчас защищают свою страну от захватчиков Владимира Путина 700 тысяч украинцев.

"На сегодняшний день это 700 тысяч – вот вы видите результат работы 700 тысяч воюющих людей. 700 тысяч. Это в момент войны. В странах НАТО есть соответствующее оружие, серьезное ПВО, которое способно защитить небо от первых ударов, в результате которых у нас были первые потери и возникла паника. Это же все помогало врагу, а не наоборот", – отметил президент Украины Владимир Зеленский.