Зеленський розповів, яке питання першим поставив би Путіну

Вирішуватиметься доля українських Донбасу та Криму

Володимир Зеленський розповів про очікування від переговорів з Володимиром Путіним. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський розповів, які питання перш за все підняв би під час зустрічі з главою РФ Володимиром Путіним.

Про таке він сказав у ході прес-конференції для українських та західних ЗМІ у Києві на станції метро.

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За словами Зеленського, головною темою стало б питання територіальної цілісності України.

"Питання, які я б обговорював би з Путіним – це ті питання, які цікавлять мене виключно як президента України. Це питання територіальної цілісності. Саме це питання, я б з ним обговорював. Як далі буде жити наш український Донбас, як далі буде жити наш Крим. Де ми можемо, в якій точці, про це домовитися. І чи можемо взагалі", – сказав презиент.

Він також наголосив на важливості діалогу з Росією щодо Криму та Донбасу.

"Найголовніше, що ми піднімаємо ці питання і РФ починає на них відповідати. Не так, як нам подобається. Але тим не менш, цей діалог почався. Діалог (з Путіним, – ред.) був би дуже предметний, не впевнений, що емоційний" – додав Зеленський.

Зеленський заявив, що не має права боятися переговорів

Порушив також президент питання своєї особистої безпеки на таких переговорах, якщо вони будуть можливі.

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"Я не боюсь зустрічі з президентом (Путіним – Ред.), якщо щодо замахів. Боятися я просто не маю права, тому що наш народ показав, що він нічого не боїться. Боїться за своїх дітей. Люди голіруч зупиняли танків, іншу російську техніку. Так само як і наші Збройні сили України, так само, як і наші нацгвардійці... Я не дуже боюся, боїться моя охорона та моя сім'я. Я не маю на це права (боятися. – Ред.) ", – наголосив український лідер.

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