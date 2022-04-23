Зеленський: Я впевнений, що Путін постане перед трибуналом

Українці готові почекати, коли усі суди закінчаться

Зеленський упевнений, що всі, хто віддавав накази вбивати українців, мають відповісти / Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість, що рано чи пізно всі, хто розв'язав війну в Україні, будуть покарані, зокрема президент Росії Володимир Путін.

Про це лідер України заявив під час пресконференції для українських та західних ЗМІ у Києві на станції метро, яку транслював канал "Україна 24".

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В очікуванні Трибуналу

"Хочу я зустрічатися з президентом Росії? Я не хочу, я змушений дипломатичним шляхом вирішити ці питання. Щодо того, чи хочу я того, щоб Путін постав перед трибуналом: я впевнений, що вони предстануть – усі, хто віддавав ці ганебні накази зі знищення людей, дітей, всіх. Я в цьому впевнений, я в це вірю" , – заявив лідер України.

У Києві добре розуміють, що юридичний процес над винними у воєнних злочинах в Україні може затягнутися надовго. Проте його потрібно провести.

"Ми знаємо, як іде міжнародний процес, як іде міжнародний суд, як це буває. Це триває роками. Ми зачекаємо. Ми зачекаємо. А якщо такі, як я не дочекаються, то наші діти точно дочекаються. Повірте, я впевнений, що буде останній цвях у політику цієї держави" , – переконаний глава держави.

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Пресконференція