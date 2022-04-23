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Зеленський: Я впевнений, що Путін постане перед трибуналом

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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23 квітня, 21:40
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Українці готові почекати, коли усі суди закінчаться
Зеленський упевнений, що всі, хто віддавав накази вбивати українців, мають відповісти / Колаж "Сьогодні"
Зеленський упевнений, що всі, хто віддавав накази вбивати українців, мають відповісти / Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість, що рано чи пізно всі, хто розв'язав війну в Україні, будуть покарані, зокрема президент Росії Володимир Путін.

Про це лідер України заявив під час пресконференції для українських та західних ЗМІ у Києві на станції метро, яку транслював канал "Україна 24".

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В очікуванні Трибуналу

"Хочу я зустрічатися з президентом Росії? Я не хочу, я змушений дипломатичним шляхом вирішити ці питання. Щодо того, чи хочу я того, щоб Путін постав перед трибуналом: я впевнений, що вони предстануть – усі, хто віддавав ці ганебні накази зі знищення людей, дітей, всіх. Я в цьому впевнений, я в це вірю" , – заявив лідер України.

У Києві добре розуміють, що юридичний процес над винними у воєнних злочинах в Україні може затягнутися надовго. Проте його потрібно провести.

"Ми знаємо, як іде міжнародний процес, як іде міжнародний суд, як це буває. Це триває роками. Ми зачекаємо. Ми зачекаємо. А якщо такі, як я не дочекаються, то наші діти точно дочекаються. Повірте, я впевнений, що буде останній цвях у політику цієї держави" , – переконаний глава держави.

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Ігор Дикун - молодший лейтенант 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Із 2014 року перебуває у гарячих точках російсько-української війни. Неодноразово поранений, але завжди повертався в стрій. У бою під Ірпенем 27-річний офіцер проявив героїзм: власноруч знищив більше десяти окупантів та підірвав БМД ворога, врятувавши побратимів від удару з тилу. Отримав звання Герой України.
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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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