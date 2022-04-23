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О Путине, ядерном ударе РФ и победе Украины – главные цитаты Зеленского с пресс-конференции в метро

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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23 апреля, 23:31
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Президент Украины эмоционально высказался об ударе по Одессе и раскритиковал генсека ООН
Зеленский объяснил, как будет общаться с Путиным и что ждет от Гутерриша / Коллаж "Сегодня"
Зеленский объяснил, как будет общаться с Путиным и что ждет от Гутерриша / Коллаж "Сегодня"

Вечером 23 апреля президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-конференцию для журналистов украинских и западных СМИ, выбрав для этого одну из станций киевского метро, которая сейчас, в военное время, выполняет функцию бомбоубежища.

Сайт "Сегодня" собрал самые важные цитаты лидера Украины.

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О Мариуполе

"У нас есть полное моральное право на военное разблокирование наших городов. И надеемся, что мы сможем это сделать. Готовы ли мы сейчас? Нет. Никому не верьте: по военной разблокировке мы не готовы. И, кстати, ребята, которые защищают дальше эту часть Мариуполя – "Азовсталь" – там находятся, которые заблокированы, именно лидеры, именно командиры прекрасно это понимают. Это реальность", – заявил президент Украины.

О переговорах

"Если будут уничтожены наши люди в Мариуполе, если будет провозглашен псевдореферендум в новых псевдореспубликах, Украина выйдет из любых переговорных процессов... Я думаю, это не на пользу дипломатическому процессу. Это мешает окончанию войны дипломатичным путем. Это точно неправильный шаг со стороны России. Это говорит про то, что все, что было до этого – все эти встречи дипломатических групп – все это фикция и такой политический театр. Кстати, с очень плохими актерами", - отметил Зеленский.

О гарантиях

"Чем бы война не закончилась, гарантии безопасности нам нужны, мы будем настаивать на этом и уверены, что получим результат", – считает президент.

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Об обстреле Одессы

"Вот прямо в этот момент 8 людей скончались. 18 или 20 человек ранены. Ребенку 3 месяца, умер. Ребенка убили трехмесячного. Война началась, когда этому ребенку месяц был. Вы представляете, что вообще происходит?! Подонки вонючие! Как их еще назвать? Других нет слов. Просто подонки", – сказал лидер Украины.

Так глава нашего государства отреагировал на выпущенные Россией крылатые ракеты по Одессе за несколько часов до пресс-конференции и начала праздничной церковной литургии в честь Пасхи.

О визите генсека ООН

"Я думаю, что после приезда и если будет время у генерального секретаря, ему обязательно нужно посетить города, где происходили пытки и где уничтожили наших людей. А потом уже найти время для "уважаемых" из Москвы. Важнее понять, что у нас происходит, чтобы иметь точную точку зрения, которую генсек может донести в Москве на встрече с президентом этого государства", – так прокомментировал Зеленский предстоящий визит в Москву, а лишь затем в Киев генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

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Также президент добавил: "Украина – не страна для трагических селфи. Приезжайте в Украину с реальной помощью".

О Папе

"Я бы очень хотел, чтобы он приехал (Папа римский Франциск – Ред.), с самого начала. Чтобы он поддержал наших людей на востоке государства. Я хотел бы, чтобы он попытался разблокировать гуманитарные коридоры в Мариуполь – именно с такой просьбой мы обращались к нему. Есть те или иные сигналы – говорить рано. Но мы ожидаем его. Ожидаем, потому что у него есть именно миссия – миссия от Бога. Ему доверяет большое количество людей", – отметил украинский лидер.

О ядерном ударе

"Я не считаю, что адекватный человек может использовать ядерное оружие. Если руководство России не потеряет связь с реальностью – они не будут использовать ядерное оружие. Может ли это быть со стороны России – может. Верю ли я в это — в это верить не хочется. Если бы у нас было ядерное оружие, то Украина его никогда бы не использовала. Потому что мы адекватные люди. Любого руководителя государства, который бы поднес палец к кнопке, просто снесло общество...", – считает глава нашего государства.

О наших территориях

"Моя позиция, личная, человеческая, но прежде всего как президента: все, что они прорвут и все, что они, не дай Бог, оккупируют, мы все вернем. И это будет вопрос не 10-20 лет или войны с 2014 года восьмилетней. Это будет вопрос того, будет ли у нас оружие. Как только оно будет, как только его будет достаточно, поверьте, мы будем возвращать ту или иную территорию, которая временно оккупирована", - заверил Зеленский.

Об оружии

"Сейчас мы видим изменения в отношении наших западных партнеров. Особенно я вижу изменения в скорости сегодня от США. И если эта скорость будет наращиваться так же, как нам обещают, если шаги будут совпадать со словами, как у любого порядочного человека и у любого лидера должно быть, я уверен, что мы будем быстрее деоккупировать наши территории", – заявил президент Украины.

О победе

"Я считаю, что наоборот, если мы победим, то мы будем государством, в котором будет самая мощная армия и самый опытный, опытный по защите народ. И по гарантиям безопасности, я считаю, что мы станем одной из самых крепких государств в Европе", – сказал Зеленский.

О Путине

"Я не боюсь встречи с президентом (Путиным – Ред.), если насчет покушений. Бояться я просто не вправе, потому что наш народ показал, что он ничего не боится. Бойтесь за своих детей. Люди голыми руками останавливали танки, другую российскую технику. Как и наши Вооруженные силы Украины, так же, как и наши нацгвардейцы... Что касается покушений, я не очень боюсь, боится моя охрана и моя семья. Я не имею на это право", – сказал Зеленский.

О трибунале

"Хочу ли я того, чтобы Путин предстал перед трибуналом: я уверен, что они предстанут – все, кто отдавал эти позорные приказы по уничтожению людей, детей, всех. Я в этом уверен, я в это верю", – заявил лидер Украины.

О россиянах

"Они должны понять, что они виноваты. Виновата их власть. Они выбирали эту власть!", – отметил Зеленский.

О рашизме

"Исторически их государство будет иметь в книгах и истории такое слово, которое никто не придумывал, но его уже используют в мире – рашизм! Маленькие дети будут вставать на уроках и отвечать учителям, что такое рашизм, и кто его победил в борьбе за свободу", – считает президент Украины.

Ситуация

  • По данным Генштаба ВСУ, весь день 23 апреля противник пытался нарастить темпы проведения своей наступательной операции на востоке Украины с целью оцепления группировки Объединенных сил ВСУ, а также установления полного контроля над Донецкой и Луганской областями.
  • На самом высоком уровне прошел визитпремьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в США, где глава правительства договаривался об оружии, о новых санкциях против России и помощи нашей экономике.

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Непокоренные
Игорь Дыкун – младший лейтенант 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ. С 2014-го находится в горячих точках российско-украинской войны. Неоднократно был ранен, но всегда возвращался в строй. В бою под Ирпенем 27-летний офицер проявил героизм: собственноручно уничтожил более десяти оккупантов и взорвал БМД врага, чем спас побратимов от удара с тыла. Герой Украины.
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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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