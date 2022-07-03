Зеленський розповів про головну загрозу для Луганської області

Президент України оцінив те, що відбувається, на фронті

Президент України розповів про головне завдання ЗСУ. / Фото: Колаж: Сьогодні

Наразі не можна констатувати, що місто Лисичанськ остаточно перейшло під контроль ворога. Загалом на Донбасі наразі найскладніша ситуація, яка може бути змінена за умови пришвидшення постачання необхідної зброї.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський після переговорів із прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі, зазначає Офіс Президента.

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Ситуація на сході

За словами президента, сказати сьогодні остаточно, що Лисичанськ під контролем російських окупантів, "ми не можемо" – тривають бої на околицях Лисичанська.

"Наше завдання – мати вогневу перевагу. На сьогодні наші Збройні сили роблять усе, що можуть. Пришвидшення постачання зброї дасть змогу мати вогневу перевагу. Тоді будемо тиснути на Росію на цьому напрямку сильніше", – сказав він.

Також Володимир Зеленський заявив, що існують ризики того, що Луганська область буде повністю окупована, але військово-політичне керівництво України їх розуміє:

"Ви також повинні розуміти, що ситуація може змінюватися щоденно. У нас так було в багатьох містечках, які були повністю зруйновані, переходили від однієї сторони до іншої".

За словами президента, на сході України, де тривають найзапекліші бої, загалом ситуація найскладніша і найнебезпечніша. Водночас на інших напрямках є певне просування українських сил вперед.

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Білорусь

Також він зазначив, що Україну бомбардують ракетами, випущеними з території Білорусі, хоча самопроголошений президент цієї країни Олександр Лукашенко "неодноразово давав сигнали, зокрема й білоруському суспільству, яке підтримує Україну, що ці ракети були випущені без його волі".

На думку Володимира Зеленського, заяви Олександра Лукашенка про нібито участь Білорусі у російській війні є небезпечними:

"Мені здається, це небезпечно передусім для дружнього білоруського народу, для наших сусідів – білорусів. Він повинен не втягувати Білорусь у загарбницьку війну Росії проти України та порушення всіх міжнародних договорів і міжнародного права загалом".

Раніше ми писали, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів президенту країни-агресора Володимиру Путіну про "звільнення "ЛНР". Водночас радник міністра оборони України Юрій Сак наголошував: Лисичанськ не перебуває під "повним контролем" російських окупантів, попри заяви в Росії про те, що місто захоплене.