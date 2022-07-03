Зеленский рассказал о главной угрозе Луганской области

Президент Украины оценил происходящее на фронте

Президент Украины рассказал о главной задаче ВСУ. / Фото: Коллаж: Сегодня

Пока нельзя констатировать, что город Лисичанск окончательно перешел под контроль врага. В целом на Донбассе сейчас самая сложная ситуация, которая может быть изменена при ускорении поставки необходимого оружия.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с премьер-министром Австралии Энтони Албенизи, отмечает Офис Президента.

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Ситуация на востоке

По словам президента, сказать сегодня окончательно, что Лисичанск под контролем российских оккупантов, "мы не можем" – продолжаются бои в окрестностях Лисичанска.

"Наша задача – иметь огневое преимущество. На сегодняшний день наши Вооруженные силы делают все, что могут. Ускорение поставок оружия позволит иметь огневое преимущество. Тогда будем давить на Россию на этом направлении сильнее", – сказал он.

Также Владимир Зеленский заявил, что существуют риски того, что Луганская область будет полностью оккупирована, но военно-политическое руководство Украины их понимает:

"Вы также должны понимать, что ситуация может меняться ежедневно. У нас так было во многих городках, которые были полностью разрушены, переходили от одной стороны к другой".

По словам президента, на востоке Украины, где продолжаются самые ожесточенные бои, в целом ситуация самая сложная и опасная. В то же время на других направлениях есть определенное продвижение украинских сил вперед.

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Беларусь

Также он отметил, что Украину бомбят ракетами, выпущенными с территории Беларуси, хотя самопровозглашенный президент этой страны Александр Лукашенко "неоднократно давал сигналы, в том числе белорусскому обществу, которое поддерживает Украину, что эти ракеты были выпущены без его воли".

По мнению Владимира Зеленского, заявления Александра Лукашенко о якобы участии Беларуси в российской войне опасны:

"Мне кажется, это опасно, прежде всего, для дружеского беларусского народа, для наших соседей – беларусов. Он должен не втягивать Беларусь в захватническую войну России против Украины и нарушение всех международных договоров и международного права в целом".

Ранее мы писали, что министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны-агрессора Владимиру Путину об "освобождении "ЛНР". При этом советник министра обороны Украины Юрий Сак отмечал: Лисичанск не находится под "полным контролем" российских оккупантов, несмотря на заявления в России о том, что город взят.