Зеленський розповів про план влади в разі замаху на себе

Президент заявив, що мав думати, хто займатиметься управлінням

Володимир Зеленський розповів, що влада в Україні була "підготовлена та розділена". / Фото: Колаж: Сьогодні

Влада в Україні була готова, якщо відбудеться замах на президента. Відповідно до законодавства, в цій ситуації є кому керувати нашою країною.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський, відповівши у відеозв'язку в Українському домі в Давосі.

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"Були підготовлені"

"Ми чітко розуміли, що якщо буде замах і буде негативний результат, якщо буде така ситуація – окуповане місто, окуповане Київ. Я як президент повинен був думати, хто займатиметься управлінням державою, не втратити інститути наші – починаючи з армії і закінчуючи фінансовими", – заявив президент.

Зеленський розповів, що влада в Україні була "підготовлена та розділена" – президент, прем'єр-міністр Денис Шмигаль та голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Також він сказав, що на нього вже "багато разів" намагалися вчинити замах.

"Я ставлюся до цього досить філософськи", – наголосив Зеленський.

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Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що на Донбасі в росіян зараз у 20 разів більше техніки, ніж в українських військових. Він наголосив, що не хоче, щоб в Україні гинули сотні тисяч людей.

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