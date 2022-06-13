Зеленський розповів, скільки населених пунктів вдалося звільнити від окупантів

ЗСУ продовжують видворяти загарбників з України

Зеленський повідомив кількість звільнених від окупантів населених пунктів/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення до українців. Він підбив підсумки 110-го дня війни.

Відео опублікували на каналі Офісу президента в YouTube.

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Що сказав Зеленський?

Сьогодні вже 110-й день нашої оборони. І коли це говориш – 110-й день – розумієш, який великий шлях ми пройшли. Вдалося вибити ворога з Житомирщини, Київщини, Чернігівщини, Сумщини. Вдалося звільнити значну частину Харківщини. Загалом понад тисячу населених пунктів звільнили. Зупинений наступ окупантів на півдні України.

Завдяки контрнаступу вже звільнено частину громад Херсонщини. У боях на Донбасі – а вони точно увійдуть у воєнну історію як одна з найбільш жорстоких битв у Європі і за Європу – українська армія й наша розвідка тактично все ж переграють російських військових. І це попри значну перевагу росіян у кількості техніки, а особливо – в артилерійських системах.

Ціна цієї битви для нас дуже висока. Вона просто страшна. І ми щоденно звертаємо увагу партнерів на те, що тільки достатня кількість сучасної артилерії для України забезпечить нашу перевагу й нарешті кінець російських знущань з українського Донбасу.

Сьогодні стало відомо про загибель ще однієї дитини від російських обстрілів – саме там, саме на Донбасі, в Луганській області. Хлопчик 2016 року народження. Він мешкав у Лисичанську, у звичайному будинку на вулиці Московській. Отак: шестирічний хлопчик на вулиці Московській також, як виявилося, – небезпечний ворог для Російської Федерації...

Ми маємо справу з абсолютним злом. І ми не маємо іншого вибору, ніж іти далі. Звільняти всю нашу територію. Вибивати окупантів з усіх наших областей. І хоча зараз ширина нашого фронту – вже понад 2,5 тисячі кілометрів, відчувається, що стратегічна ініціатива – все ж за нами.

Ми прийдемо в усі наші міста, в усі наші села, у яких поки що немає нашого прапора. Немає на адміністративних будівлях. Хоча українських прапорів там, я впевнений, дуже багато – просто в людей, просто вдома. І ми їх уже бачили, коли люди протестували проти окупантів. І ми їх ще побачимо – побачимо всюди, коли повернемося.

Ми прийдемо в Херсон. І звичайні херсонці на вулицях міста будуть зустрічати саме нашу армію. Провал окупантів, які намагалися святкувати так званий День Росії, тільки доводить, що Херсон – це українське місто. І херсонці святкуватимуть тільки українські свята.

Ми прийдемо в Мелітополь. І повернемо всім мелітопольцям можливість жити без страху. І, до речі, всі колаборанти, які погрожують наразі відібрати землю у фермерів у Мелітополі та в інших районах Запоріжжя, самі – дуже ймовірно – опиняться в цій землі.

Ми прийдемо в Маріуполь. І звільнимо місто уже втретє. Його звільнили в 1943 році від нацистів – блискучою операцією. У 2014-му, саме в цей день, 13 червня, завдяки мужності наших "азовців" та інших підрозділів Маріуполь був звільнений удруге. Звільнений від бойовиків, які тоді ще не усвідомлювали повністю, до чого їх направляє російська держава. А тепер вони це бачать. Бачать спалений Маріуполь. Бачать, для чого туди прийшли росіяни. Але ми не дозволимо зробити це місто мертвим. Ми повернемо його. Обов'язково.

Ми прийдемо в Енергодар. І я хочу повторити кожному й кожній у місті, хто виходив на вулиці проти російських військових, хто відмовляється співпрацювати з окупантами і хто сьогодні нас чекає. Хочу повторити, що ми ні на день не забували про наш Енергодар.

І я прошу всіх, у кого є така можливість, спілкуватися з людьми на окупованому півдні, на Донбасі, на Харківщині. Говоріть їм, говоріть їм про Україну. Говоріть їм правду. Говоріть про те, що звільнення буде. Говоріть Кирилівці, Генічеську, Бердянську, Мангушу. Говоріть Горлівці, Донецьку, Луганську. Говоріть усім на Харківщині, хто ще змушений бачити російський прапор на нашій українській землі. Говоріть їм, що українська армія обов'язково прийде. Звісно, ми звільнимо й наш Крим. Прапор України знову буде над Ялтою та Судаком, над Джанкоєм та Євпаторією. І хай кожен з російських посадовців, хто захопив собі дорогоцінну землю в Криму, памʼятає: це не та земля, де їм буде спокій.

Зеленський попросив про допомогу в Американського єврейського комітету

Президент України Володимир Зеленський 13 червня звернувся до Американського єврейського комітету і попросив про підтримку у протистоянні агресії РФ.

"Захищайте необхідність посилення санкцій проти Росії. Це вам до снаги. Допомагайте нам прискорювати постачання зброї для України, щоб ми могли звільнити окуповані райони. Нам потрібна потужна наступальна зброя, без якої війна лише затягується. Знаю, що ваша допомога вже суттєва. Але ви можете використати ще більше свого впливу", – сказав він.

Також президент наголосив, що російські окупанти за час війни вбили 287 українських дітей.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, скільки дітей вбили російські окупанти. Крім того, ми писали, чим загрожує планеті війна в Україні.