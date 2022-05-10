Зеленський розповів, навіщо Україні потрібно до Євросоюзу прямо зараз

Президент України стверджує, що країнам Європи необхідно об'єднатися проти російського шантажу

Зеленський розповів, навіщо Україні потрібно до Євросоюзу / Колаж "Сьогодні"

Спроби Росії шантажувати, розколювати та послаблювати європейців однозначно свідчать про те, що всі країни Європи повинні ще більше об'єднатися. Також більше об'єднання в Європі можливе лише у тому випадку, якщо Україна прямо зараз матиме можливість прискорено рухатися до Європейського Союзу.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у зверненні до політиків та народу Словаччини.

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"Ще більшою інтеграцією. Ще більшим спільним захистом наших цінностей. Це важливий елемент саме тієї сили, яка робить свободу не просто маренням. Але ще більше об'єднання в Європі можливе лише в одному випадку – якщо Україна прямо зараз, в умовах війни, отримає реальну можливість прискорено рухатися до Європейського Союзу", – сказав Зеленський.

Важливий крок України

9 травня Україна зробила ще один дуже важливий крок на шляху до Європейського Союзу – передала другу частину відповідей на опитувальник, який має заповнити кожна країна, яка прагне бути частиною ЄС.

"Сьогодні ми зробили ще один крок – дуже важливий і не просто формальний – на нашому шляху до Європейського Союзу. Україна передала другу частину відповідей на спеціальний опитувальник, який має заповнити кожна країна, яка прагне бути частиною ЄС. Зазвичай на це йдуть місяці та місяці". Але ми зробили все за лічені тижні", – сказав президент.

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