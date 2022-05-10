Зеленский рассказал, зачем Украине нужно в Евросоюз прямо сейчас

Президент Украины утверждает, что странам Европы необходимо объединиться против российского шантажа

Зеленский рассказал, зачем Украине нужно в Евросоюз / Коллаж "Сегодня"

Попытки России шантажировать, раскалывать и ослаблять европейцев однозначно свидетельствуют о том, что все страны Европы должны еще больше объединиться. Также большее объединение в Европе возможно только в том случае, если Украина прямо сейчас получит возможность ускоренно двигаться в Европейский Союз.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к политикам и народу Словакии.

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"Еще большей интеграцией. Еще большей совместной защитой наших ценностей. Это важный элемент именно той силы, которая делает свободу не просто бредом. Но еще большее объединение в Европе возможно только в одном случае – если Украина прямо сейчас, в условиях войны, получит реальную возможность ускоренно двигаться в Европейский Союз", - говорит Зеленский.

Важный шаг Украины

9 мая Украина сделала еще один очень важный шаг на пути в Европейский Союз – передала вторую часть ответов на опросник, который должна заполнить каждая страна, стремящаяся быть частью ЕС.

"Сегодня мы сделали еще один шаг – очень важный и не просто формальный – на нашем пути в Европейский Союз. Украина передала вторую часть ответов на специальный опросник, который должна заполнить каждая страна, стремящаяся быть частью ЕС. Обычно на это идут месяцы и месяцы . Но мы сделали все за считанные недели", – сказал президент.

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