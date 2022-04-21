Зеленский: РФ вывезла из Мариуполя до 5 тысяч детей, они пропали без вести

Российские оккупанты бомбят из самолетов, артиллерией, ракетами. Они стреляют по всему городу, и поэтому люди боятся выйти из укрытий

Владимир Зеленский рассказал о пропавших без вести детях в Мариуполе. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на сегодняшний день невозможно разблокировать захваченный Мариуполь. По его словам, российские войска продолжают обстреливать город и людей, поэтому от Мариуполя практически ничего не осталось.

Об этом глава государства рассказал в интервью французскому каналу BFM TV.

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"Делаем все, что можем. Город заблокирован даже не в военном формате, заблокированы местные жители, люди пожилого возраста, дети, военные. Это больше похоже не на войну, а на террористическую операцию со стороны России", – заявил президент.

Зеленский рассказал, что в Мариуполе уничтожено 95-98% всех зданий – школы, садики, жилые кварталы, заводы, набережная. Российские оккупанты бомбят из самолетов, артиллерией, ракетами. Они стреляют по всему городу, и поэтому люди боятся выйти из укрытий.

По словам президента, некоторых местные жители эвакуировались в Запорожскую область, а некоторых людей войска РФ вывезли на оккупированные территории.

"Люди просто исчезли, они находятся в разных городах, в специальных лагерях на территории России. На сегодняшний день от 3,5 тысяч до 5 тысяч детей, которых отправили в ту сторону, пропали без вести. Это страшная трагедия", – заявил Зеленский.

Глава государства добавил, что пока украинская армия не может дойти 120 км до Мариуполя из-за российской техники, чтобы разблокировать город.

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Оккупанты обстреливают мирных жителей Мариуполя и снимают это на видео

Российские оккупанты фиксируют на видео то, как обстреливают мирных жителей Мариуполя. Захватчики не скрывают свои преступления. Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

Так, российские военные открыто показывают, как осуществляют обстрелы жилых домов в городе. Они даже гордятся тем, что убивают мирных жителей Мариуполя.

"Это еще одно доказательство для суда в Гааге. Каждый русский оккупант понесет наказание за свои действия", – подчеркнули в горсовете.

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