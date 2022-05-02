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Зеленський: Росії вигідно говорити, що вони воюють з НАТО

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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2 травня, 19:17
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За словами глави держави, в РФ роблять заяви про війну із усім Заходом, щоб не зізнаватися, що українські військові дають гідну відсіч
Зеленський розповів, з ким воює РФ
Зеленський розповів, з ким воює РФ / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росії вигідно говорити, що вона воює з країнами НАТО чи США. Українські захисники дають відсіч російській армії, тому в РФ хочуть інформаційно показати свою міць "для внутрішнього споживача".

Про це Зеленський розповів журналісту грецького суспільного мовника ΕΡΤ.

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"Ви знаєте, дуже вигідно сьогодні Росії говорити, що Росія воює з країнами НАТО або зі Сполученими Штатами Америки, тому що ми даємо відсіч армії Російської Федерації. Вони це роблять для внутрішнього свого споживача. Інформаційно вони це роблять, щоб показати, що Росія дуже міцна і вона воює з усім Заходом. Саме для цього, щоб знову ж таки бити по тому, що Україна не є суб‘єктом", – сказав Зеленський.

Він додав, що Україна точно не воює і не воювала з російським народом.

"Ми воювали за Україну. Проти Росії і проти російської армії. І на нашій території", – сказав Зеленський.

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Він зауважив, що дуже просто зрозуміти, з ким воює Росія.

"Відповідь, чесно кажучи, достатньо проста подивіться, хто гине на цій війні українці, українські військові і російські. І тоді точно є відповідь, хто сьогодні воює. Воює Україна з Росією. І де гинуть люди? На території України. Значить, Росія прийшла до нас", – зазначив Зеленський.

Втрати окупантів

Російська окупаційна армія в Україні, станом на 2 травня, втратила вбитими майже 24 тисячі людей, також ЗСУ знищили тисячі одиниць ворожої техніки.

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Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 02.05 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 23 800 (+300) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 1048 (+22) од.;
  • бойових броньованих машин ‒ 2519 (+48) од.;
  • артилерійських систем – 459 (+8) од.;
  • РСЗВ – 152 (+1) од.;
  • засобів ППО – 80 (+0) од.;
  • літаків – 194 (+2) од.;
  • гелікоптерів – 155 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 1824 (+28) од.;
  • кораблі/катери – 8 (+0) од. (знищені вранці 2 травня російські катери потраплять у зведення загальних втрат завтра);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 271 (+26);
  • спеціальної техніки – 38 (+6);
  • крилатих ракет – 84 (+0).

Найбільші втрати противника (за минулу добу) спостерігалися на Ізюмському напрямку.

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ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 11:00 1 травня
1
Особовий склад 23 800
Особовий склад
2
Літаки 194
Літаки
3
Гелікоптери 155
Гелікоптери
4
Танки 1048
Танки
5
ББМ 2519
ББМ
6
Артилерія 459
Артилерія
7
Засоби ППО 80
Засоби ППО
8
РСЗВ 152
РСЗВ
9
БПЛА 271
БПЛА
10
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
11
Транспорт 1824
Транспорт
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Слєсаренко Олександр Петрович - полковник медичної служби ЗСУ, начальник Чернігівського військового госпіталю. Ще в радянські часи медик пройшов афганську війну, де врятував сотні життів і був неодноразово представлений до нагород. Під час бомбувань Чернігова зумів організувати роботу шпиталю, сам проводив операції, рятуючи воїнів і цивільних. Нагороджений орденом Данила Галицького і “Золотою Зіркою” Героя України.
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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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