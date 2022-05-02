Зеленский: России выгодно говорить, что они воюют с НАТО

По словам главы государства, в РФ делают заявления о войне со всем Западом, чтобы не признаваться, что украинские военные дают достойный отпор

Зеленский рассказал, с кем воюет РФ / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что России выгодно говорить, что она воюет со странами НАТО или США. Украинские защитники дают отпор российской армии, поэтому в РФ хотят информационно показать свою мощь "для внутреннего потребителя".

Об этом Зеленский рассказал журналисту греческого общественного вещателя ΕΡΤ.

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"Вы знаете, очень выгодно сегодня России говорить, что Россия воюет со странами НАТО или Соединенными Штатами Америки, потому что мы даем отпор армии Российской Федерации. Они это делают для внутреннего своего потребителя. Информационно они это делают, чтобы показать, что Россия очень крепкая и она воюет со всем Западом. Именно для этого, чтобы опять же бить по тому, что Украина не является субъектом", – сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина точно не воюет и не воевала с российским народом.

"Мы воевали за Украину. Против России и против российской армии. И на нашей территории", – сказал Зеленский.

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Он отметил, что очень просто понять, с кем воюет Россия.

"Ответ, честно говоря, достаточно прост – посмотрите, кто погибает на этой войне – украинцы, украинские военные и россияне. И тогда точно есть ответ, кто сегодня воюет. Воюет Украина с Россией. И где погибают люди? На территории Украины. Значит, Россия пришла к нам", – отметил Зеленский.

Потери оккупантов

Российская оккупационная армия в Украине, по состоянию на 2 мая, потеряла убитыми почти 24 тысячи человек, также ВСУ уничтожили тысячи единиц вражеской техники.

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Как сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook, общие боевые потери противника с 24.02 по 02.05 ориентировочно составили:

личного состава – около 23 800 (+300) человек ликвидировано;

танков ‒ 1048 (+22) ед.;

боевых бронированных машин ‒ 2519 (+48) ед.;

артиллерийских систем – 459 (+8) ед.;

РСЗО – 152 (+1) ед.;

средств ПВО – 80 (+0) ед.;

самолетов – 194 (+2) ед.;

вертолетов – 155 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 1824 (+28) ед.;

корабли/катера – 8 (+0) ед. (уничтоженные с утра 2 мая российские катера попадут в сводки общих потерь завтра);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 271 (+26);

специальной техники – 38 (+6);

крылатых ракет – 84 (+0).

Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Изюмском направлении.

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