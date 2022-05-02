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Зеленский: России выгодно говорить, что они воюют с НАТО

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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2 мая, 19:17
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По словам главы государства, в РФ делают заявления о войне со всем Западом, чтобы не признаваться, что украинские военные дают достойный отпор
Зеленский рассказал, с кем воюет РФ
Зеленский рассказал, с кем воюет РФ / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что России выгодно говорить, что она воюет со странами НАТО или США. Украинские защитники дают отпор российской армии, поэтому в РФ хотят информационно показать свою мощь "для внутреннего потребителя".

Об этом Зеленский рассказал журналисту греческого общественного вещателя ΕΡΤ.

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"Вы знаете, очень выгодно сегодня России говорить, что Россия воюет со странами НАТО или Соединенными Штатами Америки, потому что мы даем отпор армии Российской Федерации. Они это делают для внутреннего своего потребителя. Информационно они это делают, чтобы показать, что Россия очень крепкая и она воюет со всем Западом. Именно для этого, чтобы опять же бить по тому, что Украина не является субъектом", – сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина точно не воюет и не воевала с российским народом.

"Мы воевали за Украину. Против России и против российской армии. И на нашей территории", – сказал Зеленский.

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Он отметил, что очень просто понять, с кем воюет Россия.

"Ответ, честно говоря, достаточно прост посмотрите, кто погибает на этой войне украинцы, украинские военные и россияне. И тогда точно есть ответ, кто сегодня воюет. Воюет Украина с Россией. И где погибают люди? На территории Украины. Значит, Россия пришла к нам", – отметил Зеленский.

Потери оккупантов

Российская оккупационная армия в Украине, по состоянию на 2 мая, потеряла убитыми почти 24 тысячи человек, также ВСУ уничтожили тысячи единиц вражеской техники.

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Как сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook, общие боевые потери противника с 24.02 по 02.05 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 23 800 (+300) человек ликвидировано;
  • танков ‒ 1048 (+22) ед.;
  • боевых бронированных машин ‒ 2519 (+48) ед.;
  • артиллерийских систем – 459 (+8) ед.;
  • РСЗО – 152 (+1) ед.;
  • средств ПВО – 80 (+0) ед.;
  • самолетов – 194 (+2) ед.;
  • вертолетов – 155 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 1824 (+28) ед.;
  • корабли/катера – 8 (+0) ед. (уничтоженные с утра 2 мая российские катера попадут в сводки общих потерь завтра);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 271 (+26);
  • специальной техники – 38 (+6);
  • крылатых ракет – 84 (+0).

Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Изюмском направлении.

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Данные на 11:00 2 мая
1
Личный состав 23 800
Личный состав
2
Самолеты 194
Самолеты
3
Вертолеты 155
Вертолеты
4
Танки 1048
Танки
5
ББМ 2519
ББМ
6
Артиллерия 459
Артиллерия
7
Средства ПВО 80
Средства ПВО
8
РСЗО 152
РСЗО
9
БПЛА 271
БПЛА
10
Корабли/катера 8
Корабли/катера
11
Транспорт 1824
Транспорт
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Непокоренные
Слесаренко Александр Петрович – полковник медицинской службы ВСУ, начальник Черниговского военного госпиталя. Еще в советское время медик прошел афганскую войну, где спас сотни жизней и был неоднократно представлен к наградам. Во время бомбежек Чернигова смог организовать работу госпиталя, сам проводил операции, спасая воинов и гражданских. Награжден орденом Данилы Галицкого и "Золотой Звездой" Героя Украины.
История героя
Хроника агрессии
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ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

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