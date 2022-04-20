Зеленський: Росія має бути визнана державою-спонсором тероризму

РФ повинна отримати логічну санкційну відповідь від демократичного світу

Зеленський заявив, що РФ потрібно визнати державою-спонсором тероризму/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Російська Федерація повинна бути визнана країною-спонсором тероризму.

Про це глава держави сказав під час звернення до українців.

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"Працюємо над тим, щоб усі державні посадовці Росії, які підтримують цю ганебну війну, отримали логічну санкційну відповідь від демократичного світу. Росія має бути визнана державою спонсором тероризму, а російські Збройні сили мають бути визнані терористичною організацією", — сказав Зеленський.

Також глава держави закликав вводити нафтове ембарго проти РФ.

Зеленський про обмін полоненими

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова на будь-який формат обміну своїх заблокованих РФ цивільних та військових у Маріуполі на росіян.

"Ми готові до різних форматів обміну наших людей на російських людей, російських військових, яких вони залишили. І трупи залишили, і поранених людей вони кинули. Тому ми готові заради наших людей, як військових, так і цивільних, на будь-який формат обміну", – заявив Зеленський на брифінгу з президентом Європейської ради у Києві.

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