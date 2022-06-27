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Зеленський: Російська держава стала найбільшою терористичною організацією світу

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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27 червня, 22:58
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Президент прокоментував удар окупантів по Кременчуці
Зеленський розповів про удар по Кременчуці/Фото: колаж: "Сьогодні"
Зеленський розповів про удар по Кременчуці/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення до українців. Він підбив підсумки 124-го дня війни.

Відео опублікували на каналі Офсу президента в YouTube.

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Що сказав Зеленський?

"Це звернення – без привітання. Сьогоднішній російський удар по торговельному центру в Кременчуці – це один з найбільш зухвалих терористичних актів в історії Європи. Мирне місто, звичайний торговельний центр, всередині – жінки, діти, звичайні цивільні люди... Перед оголошенням повітряної тривоги там було близько тисячі людей. На щастя, наскільки це відомо на цей час, багато людей встигли вийти. Їх встигли вивести. Але всередині ще залишалися люди: працівники, частина відвідувачів...

Вдарити ракетами по такому об'єкту можуть тільки абсолютно відморожені терористи, яким не має бути місця на землі. І це не помилкове попадання ракет, це прорахований російський удар – саме в цей торговельний центр.

Встановити кількість жертв на цей час поки що неможливо. Спалахнула пожежа на площі понад 10 тисяч квадратних метрів. Рятувальна операція триває, але маємо бути свідомі того, що втрати можуть бути значними. Станом на цей час відомо про 12 загиблих, 24 поранених. Скільки людей під завалами – встановлюємо.

Усім пораненим буде надана вся необхідна допомога – київські лікарі вже вирушили в Кременчук. Міністр внутрішніх справ – на місці, координуватиме всі необхідні дії. Мої співчуття рідним і близьким загиблих у цьому страшному теракті. І я прошу кожного й кожну – завжди, коли ви чуєте сирену повітряної тривоги, виходьте в укриття. Обов'язково. Не ігноруйте. Росія не буде зупинятися ні перед чим.

Сьогодні вранці я звернувся до Сполучених Штатів Америки із закликом визнати Росію державою – спонсором тероризму. Відповідна резолюція погоджена комітетом Сенату США, а юридичне рішення може бути ухвалене Державним департаментом. І таке рішення очевидно потрібне, і його має підтримати весь демократичний світ. Я сказав про це учасникам саміту "Великої сімки", який відбувся в Німеччині.

Станом на сьогодні Росія застосувала проти України вже майже 2800 різних крилатих ракет. Кількість авіабомб, снарядів реактивної артилерії, які б'ють по наших містах, просто не піддається підрахунку. Їх сотні тисяч за чотири місяці війни. Це не що інше, як терор.

Сьогодні ж відбувся черговий жорстокий обстріл Харкова, північної Салтівки. На цей час відомо про п'ятьох загиблих, понад 30 поранених, з них п'ятеро – діти. Всі – мирні люди, жодного військового.

Російська держава стала найбільшою терористичною організацією світу. І це факт. І це має бути юридичний факт. І кожен у світі повинен знати, що купувати чи перевозити російську нафту, зберігати звʼязки з російськими банками, платити податки й мита російській державі – це давати гроші терористам.

Також я сказав сьогодні, звертаючись до лідерів "сімки", що нашого спільного потенціалу абсолютно достатньо, щоб перемогти російську армію – вона не вміє воювати. Всі операції, які ми проводимо для деокупації наших територій, показують одне: окупанти сиплються, коли на них є чим тиснути. Протистояти вони не вміють. Їх вистачає тільки ось на такі підлі удари, які були у Кременчуку сьогодні чи на Салтівці, тільки на тотальне бездумне знищення всього живого, як у Маріуполі. Тому війна може не затягуватися, якщо справді всі разом зможемо натиснути й відтіснити окупантів з нашої української землі. Що швидше це відбудеться, то більше життів буде збережено.

Ще до початку повномасштабної війни ми говорили партнерам, що потребуємо сучасної протиракетної оборони. Повторювали це й після 24 лютого. Люди в торговельному центрі в Кременчуці заслуговували на безпеку так само, як і люди в будь-якому молі світу – десь у Філадельфії чи в Тель-Авіві, або в торговельній галереї десь у Дрездені. Світ здатний, а отже, повинен зупинити російський терор. І зараз я вже можу це сказати – я почув це від наших партнерів: Україна має отримати надійний протиракетний захист, ми очікуємо на постачання відповідних систем.

І ще важливий результат "сімки", про який варто сказати саме зараз. Це вже офіційно домовлено: найбільш потужні демократії світу будуть підтримувати нашу державу стільки, скільки необхідно для нашої перемоги", — сказав глава держави.

Коли Зеленський чекає на кінець війни в Україні?

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у режимі відеоконференції у засіданні саміту лідерів "Групи семи", що проходить у Берліні. Він подякував державам "Великої сімки" за оборонну та фінансову підтримку України під час повномасштабного вторгнення РФ. Також глава держави дякував за послідовну санкційну політику стосовно країни-агресора.

Зеленський зазначив, що санкційний тиск на Росію має посилюватись, зокрема шляхом обмеження ціни на нафту, яку експортує агресор.

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"Україна відчуває підтримку держав "Великої сімки". Дякую за оборонну та фінансову допомогу нашій країні в боротьбі з російським вторгненням. Для нас важлива й послідовна позиція країн G7 стосовно санкцій. Вони мають і надалі посилюватися, зокрема шляхом обмеження ціни на нафту, яку експортує агресор", – сказав президент України.

Крім того, він заявив, що хоче, щоб війна РФ в Україні закінчилася до кінця року до настання зими.

Також Зеленський у зверненні попросив постачання систем протиповітряної оборони, додаткових санкцій щодо Росії та гарантій безпеки.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Зеленський розкрив деталі важливої розмови з Трюдо. Також ми писали, що Зеленський попередив Лукашенка, що з ним буде після вторгнення в Україну.

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