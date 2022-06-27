Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Удар по ТЦ в Кременчуге 💸 Дефолт России ⚠ Угроза из Беларуси ✅ Саммит G7
СЕГОДНЯ Страна Подробности

Зеленский: Российское государство стало крупнейшей террористической организацией мира

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
27 июня, 22:58
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Президент прокомментировал удар оккупантов по Кременчуге
Зеленский рассказал об ударе по Кременчуге/Фото: коллаж: "Сегодня"
Зеленский рассказал об ударе по Кременчуге/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленскийзаписал очередное видеообращение к украинцам. Он подвел итоги 124 дня войны.

Видео опубликовали на канале Офса президента в YouTube.

Реклама

Что сказал Зеленский?

"Это обращение — без приветствия. Сегодняшний российский удар по торговому центру в Кременчуге — это один из самых дерзких террористических актов в истории Европы. Мирный город, обычный торговый центр, внутри – женщины, дети, обычные гражданские люди... Перед объявлением воздушной тревоги там было около тысячи человек. К счастью, насколько это известно на это время, многие люди успели выйти. Их успели вывести. Но внутри еще оставались люди: работники, часть посетителей...

Ударить ракетами по такому объекту могут только абсолютно отмороженные террористы, которым не должно быть места на земле. И это не ложное попадание ракет, это просчитанный российский удар — именно в этот торговый центр.

Установить количество жертв на это время пока невозможно. Вспыхнул пожар на площади более 10 тысяч квадратных метров. Спасательная операция продолжается, но должны сознавать, что потери могут быть значительными. По состоянию на это время известно о 12 погибших, 24 раненых. Сколько людей под завалами — устанавливаем.

Всем раненым будет оказана вся необходимая помощь – киевские врачи уже отправились в Кременчуг. Министр внутренних дел — на месте будет координировать все необходимые действия. Мои соболезнования родным и близким погибших в этом страшном теракте. И я прошу каждого и каждую — всегда, когда вы слышите сирену воздушной тревоги, выходите в укрытие. Обязательно. Не игнорируйте. Россия не будет останавливаться ни перед чем.

Сегодня утром я обратился к Соединенным Штатам Америки с призывом признать Россию государством — спонсором терроризма. Соответствующая резолюция согласована комитетом Сената США, а юридическое решение может быть принято Государственным департаментом. И такое решение очевидно нужно, и его должен поддержать весь демократический мир. Я сказал об этом участникам саммита "Большой семерки", который состоялся в Германии.

По состоянию на сегодня Россия применила против Украины уже почти 2800 различных крылатых ракет. Количество авиабомб, снарядов реактивной артиллерии, которые бьют по нашим городам, просто не поддается подсчету. Их сотни тысяч за четыре месяца войны. Это не что иное, как террор.

Сегодня же состоялся очередной жестокий обстрел Харькова, северной Салтовки. В настоящее время известно о пяти погибших, более 30 раненых, из них пятеро — дети. Все — мирные люди, ни одного военного.

Российское государство стало крупнейшей террористической организацией мира. И это факт. И это должен быть юридический факт. И каждый в мире должен знать, что покупать или перевозить российскую нефть, сохранять связи с российскими банками, платить налоги и пошлины российскому государству — это давать деньги террористам.

Также я сказал сегодня, обращаясь к лидерам "семерки", что нашего общего потенциала вполне достаточно, чтобы победить российскую армию — она не умеет воевать. Все операции, которые мы проводим для деоккупации наших территорий, показывают одно: оккупанты сыплются, когда на них есть чем давить. Противостоять они не умеют. Их хватает только вот на такие подлые удары, которые были в Кременчуге сегодня или на Салтовке, только на тотальное бездумное уничтожение всего живого, как в Мариуполе. Поэтому война может не затягиваться, если действительно все вместе сможем надавить и оттеснить оккупантов с нашей украинской земли. Чем быстрее это произойдет, тем больше жизней будет сохранено.

Еще до начала полномасштабной войны мы говорили партнерам, что нуждаемся в современной противоракетной обороне. Повторяли это и после 24 февраля. Люди в торговом центре в Кременчуге заслуживали безопасность так же, как и люди в любом моли мира — где-то в Филадельфии или в Тель-Авиве, или в торговой галерее где-то в Дрездене. Мир способен, а следовательно, должен остановить русский террор. И сейчас я уже могу это сказать – я услышал это от наших партнеров: Украина должна получить надежную противоракетную защиту, мы ожидаем поставку соответствующих систем.

И еще важен результат "семерки", о котором стоит сказать именно сейчас. Это уже официально решено: наиболее мощные демократии мира будут поддерживать наше государство столько, сколько необходимо для нашей победы", — сказал глава государства.

Когда Зеленский ждет конца войны в Украине?

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в режиме видеоконференции в заседании саммита лидеров "Группы семи", который проходит в Берлине. Он поблагодарил государства "Большой семерки" за оборонную и финансовую поддержку Украины во время полномасштабного вторжения РФ. Также глава государства сказал спасибо за последовательную санкционную политику в отношении страны-агрессора.

Зеленский отметил, что санкционное давление на Россию должно усиливаться, в частности, путем ограничения цены на нефть, которую экспортирует агрессор.

Реклама

"Украина ощущает поддержку государств "Большой семерки". Спасибо за оборонную и финансовую помощь нашей стране в борьбе с российским вторжением. Для нас важна и последовательная позиция стран G7 относительно санкций. Они должны и дальше усиливаться, в частности путем ограничения цены на нефть, которую экспортирует агрессор", – сказал президент Украины.

Кроме того, он заявил, что хочет, чтобы война РФ в Украине закончилась к концу года до наступления зимы.

Также Зеленский в обращении попросил поставки систем противовоздушной обороны, дополнительных санкций в отношении России и гарантий безопасности.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Зеленский раскрыл детали важного разговора с Трюдо. Также мы писали, что Зеленский предупредил Лукашенко, что с ним будет после вторжения в Украину.

Реклама

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
Война в цитатах
Помощь во время войны
Больше новостей
Love is...💙💛
Путешествуй по Украине
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Кулинарный мастер-класс
Что приготовить?
⚽ Фан-сектор
Болей за футбол!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 27 июня
1
Личный состав 35000
Личный состав
2
Танки 1532
Танки
3
ББМ 3687
ББМ
4
Артиллерия 771
Артиллерия
5
Средства ПВО 101
Средства ПВО
6
РСЗО 243
РСЗО
7
Самолеты 217
Самолеты
8
Вертолеты 184
Вертолеты
9
БПЛА 636
БПЛА
10
Корабли/катера 14
Корабли/катера
11
Транспорт 2575
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Образец военного разведчика... Александр Штоюнда – майор, заместитель командира, начальник воздушно-десантной службы 18-го отдельного батальона морской пехоты. На войне с 2014 года: Мариуполь, Краснопартизанск, Изварино, Белокаменка... Неоднократно награжден, в том числе орденом Богдана Хмельницкого. Погиб, выполняя боевое задание…

История героя
Куда вложить деньги?
Все в банк!
Хит лета 2022 🔥
Слушать трек
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
Рынок труда во время войны
Азбука для тех, кто ищет работу
Получить советы от А до Я
Денежный вопрос
Что будет с курсом доллара?
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.91

Рейтинг ФИФА
Лучшие сборные мира:
1
Бразилия Бразилия
1837
2
Бельгия Бельгия
1821
3
Аргентина Аргентина
1770
4
Франция Франция
1764
5
Англия Англия
1737
6
Испания Испания
1716
7
Италия Италия
1713
8
Нидерланды Нидерланды
1679
9
Португалия Португалия
1675
10
Дания Дания
1665
Какое место у Украины
Валюта
Курс доллара в кассах банков (покупка/продажа)
1
ПриватБанк ПриватБанк
35.35/35.75
2
Ощадбанк Ощадбанк
35.1/35.7
3
ПУМБ ПУМБ
35.3/35.9
4
Укрэксимбанк Укрэксимбанк
35.2/35.7
5
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
35.4/36.1
6
Укргазбанк Укргазбанк
34.8/35.6
7
Альфа-Банк Альфа-Банк
34.8/35.5
8
OTP Bank OTP Bank
31.25/34.25
9
Укрсиббанк Укрсиббанк
29.26/29.55
10
Универсал Банк Универсал Банк
34.4/35.7
Как не потерять деньги💰
Без опыта работы
Кому платят от 20 тыс. грн
Преподаватель актерского мастерства

Преподаватель актерского мастерства

Риелтор

Риелтор

Водитель такси

Водитель такси

Менеджер по работе с клиентами

Менеджер по работе с клиентами

Руководитель транспортного отдела

Руководитель транспортного отдела

Актуальные предложения 🔥
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

20905.88

Binance Coin (BNB)

234.01

Dogecoin (DOGE)

0.07

Litecoin (LTC)

55.93

Theta (THETA)

1.33

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
48,90
56,00
39,00
-
50,00
55,00
41,90
-
-
-
41,99
-
-
57,99
39,99
-
51,00
57,00
41,97
-
-
56,99
41,22
-
50,99
57,99
41,88
-
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,95
Просвещайся
Язык денег
Инфляция – показатель, показывающий, как в течение определенного времени изменились цены и тарифы на товары и услуги. Инфляции снижает покупательную способность денег. То есть, чтобы приобрести один и тот же товар, нам приходится тратить большие суммы.
Must Know
Штрафы для владельцев животных в Украине

Выгул собак опасных пород без намордника — от 170 грн

Выгул собак опасных пород без намордника — от 170 грн

Выгул собак в запрещенных местах — от 170 грн

Выгул собак в запрещенных местах — от 170 грн

Неубранные за животным экскременты — от 170 грн

Неубранные за животным экскременты — от 170 грн

Нанесение животным вреда имуществу или здоровью человека — от 1700 грн

Нанесение животным вреда имуществу или здоровью человека — от 1700 грн

Издевательство над животным — от 3400 грн

Издевательство над животным — от 3400 грн
Детальнее
Love is... 💙💛
За что мы любим Ужгород
Сакуры в Ужгороде

Сакуры в Ужгороде

Торт "Ужгород"

Торт "Ужгород"

Дегустационный зал "СыроВина"

Дегустационный зал "СыроВина"

Бограч

Бограч

Ужгородский замок

Ужгородский замок

Посетить город после победы
Happy Birthday 🥳
Звездные именниники
Николь Кидман, 20 июня — 56 лет
Николь Кидман, 20 июня — 56 лет
принц Уильям, 21 июня — 40 лет
принц Уильям, 21 июня — 40 лет
Крис Пратт, 21 июня — 43 года
Крис Пратт, 21 июня — 43 года
Сергей Притула, 22 июня — 41 год
Сергей Притула, 22 июня — 41 год
Ариана Гранде, 26 июня — 29 лет
Ариана Гранде, 26 июня — 29 лет
1 /2
Тренд на льняные костюмы
Обновляем летний гардероб
Дополняем босоножками

Дополняем босоножками

Стилизируем с кроссовками

Стилизируем с кроссовками

Сочетаем с сандалиями

Сочетаем с сандалиями

Купить украинское🇺🇦

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять