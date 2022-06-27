Зеленский: Российское государство стало крупнейшей террористической организацией мира

Президент Украины Владимир Зеленскийзаписал очередное видеообращение к украинцам. Он подвел итоги 124 дня войны.

Видео опубликовали на канале Офса президента в YouTube.

"Это обращение — без приветствия. Сегодняшний российский удар по торговому центру в Кременчуге — это один из самых дерзких террористических актов в истории Европы. Мирный город, обычный торговый центр, внутри – женщины, дети, обычные гражданские люди... Перед объявлением воздушной тревоги там было около тысячи человек. К счастью, насколько это известно на это время, многие люди успели выйти. Их успели вывести. Но внутри еще оставались люди: работники, часть посетителей...

Ударить ракетами по такому объекту могут только абсолютно отмороженные террористы, которым не должно быть места на земле. И это не ложное попадание ракет, это просчитанный российский удар — именно в этот торговый центр.

Установить количество жертв на это время пока невозможно. Вспыхнул пожар на площади более 10 тысяч квадратных метров. Спасательная операция продолжается, но должны сознавать, что потери могут быть значительными. По состоянию на это время известно о 12 погибших, 24 раненых. Сколько людей под завалами — устанавливаем.

Всем раненым будет оказана вся необходимая помощь – киевские врачи уже отправились в Кременчуг. Министр внутренних дел — на месте будет координировать все необходимые действия. Мои соболезнования родным и близким погибших в этом страшном теракте. И я прошу каждого и каждую — всегда, когда вы слышите сирену воздушной тревоги, выходите в укрытие. Обязательно. Не игнорируйте. Россия не будет останавливаться ни перед чем.

Сегодня утром я обратился к Соединенным Штатам Америки с призывом признать Россию государством — спонсором терроризма. Соответствующая резолюция согласована комитетом Сената США, а юридическое решение может быть принято Государственным департаментом. И такое решение очевидно нужно, и его должен поддержать весь демократический мир. Я сказал об этом участникам саммита "Большой семерки", который состоялся в Германии.

По состоянию на сегодня Россия применила против Украины уже почти 2800 различных крылатых ракет. Количество авиабомб, снарядов реактивной артиллерии, которые бьют по нашим городам, просто не поддается подсчету. Их сотни тысяч за четыре месяца войны. Это не что иное, как террор.

Сегодня же состоялся очередной жестокий обстрел Харькова, северной Салтовки. В настоящее время известно о пяти погибших, более 30 раненых, из них пятеро — дети. Все — мирные люди, ни одного военного.

Российское государство стало крупнейшей террористической организацией мира. И это факт. И это должен быть юридический факт. И каждый в мире должен знать, что покупать или перевозить российскую нефть, сохранять связи с российскими банками, платить налоги и пошлины российскому государству — это давать деньги террористам.

Также я сказал сегодня, обращаясь к лидерам "семерки", что нашего общего потенциала вполне достаточно, чтобы победить российскую армию — она не умеет воевать. Все операции, которые мы проводим для деоккупации наших территорий, показывают одно: оккупанты сыплются, когда на них есть чем давить. Противостоять они не умеют. Их хватает только вот на такие подлые удары, которые были в Кременчуге сегодня или на Салтовке, только на тотальное бездумное уничтожение всего живого, как в Мариуполе. Поэтому война может не затягиваться, если действительно все вместе сможем надавить и оттеснить оккупантов с нашей украинской земли. Чем быстрее это произойдет, тем больше жизней будет сохранено.

Еще до начала полномасштабной войны мы говорили партнерам, что нуждаемся в современной противоракетной обороне. Повторяли это и после 24 февраля. Люди в торговом центре в Кременчуге заслуживали безопасность так же, как и люди в любом моли мира — где-то в Филадельфии или в Тель-Авиве, или в торговой галерее где-то в Дрездене. Мир способен, а следовательно, должен остановить русский террор. И сейчас я уже могу это сказать – я услышал это от наших партнеров: Украина должна получить надежную противоракетную защиту, мы ожидаем поставку соответствующих систем.

И еще важен результат "семерки", о котором стоит сказать именно сейчас. Это уже официально решено: наиболее мощные демократии мира будут поддерживать наше государство столько, сколько необходимо для нашей победы", — сказал глава государства.