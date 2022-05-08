Зеленський: Сьогоднішній день показав, що ми вже повноправна частина вільного світу і об'єднаної Європи

Президент звернувся до українців й підбив підсумки доби

Зеленський розповів, що відбулося сьогодні/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський записав вечірнє відеозвернення до українців. Глава держави підбив підсумки за добу.

Відео з'явилося на каналі Офісу президента у YouTube.

Реклама

Що сказав президент?

Сьогодні провів переговори з премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Домовились про розширення економічної і оборонної співпраці. Маємо важливе рішення Канади – скасувати усі барʼєри в торгівлі терміном на рік.

У присутності пана премʼєр-міністра Трюдо нагородив сьогодні наших саперів. Зокрема, сапера Патрона. Собаку, який допомагає очищенню нашої землі від слідів окупантів.

Україна вперше стала учасницею зустрічі лідерів держав "Групи семи". Найбільших світових демократій. Закликав посилити санкційний тиск на Росію і створити такі умови для України, щоб війна якнайшвидше закінчилась звільненням нашої землі і наших людей. Зокрема, це ембарго на російську нафту, нафтові суміші та нафтопродукти.

Погодили разом спільну заяву "Групи семи" щодо війни, створених Росією глобальних загроз і нашої поваги до спільної історичної спадщини, наших спільних цінностей і значення свободи.

Вдячний першій леді Сполучених Штатів Джилл Байден за візит в Україну, в Ужгород саме сьогодні. З міркувань безпеки про цей візит і зустріч не повідомляли завчасно, не запрошували журналістів. Пані Байден отримала максимум інформації про те, чого потребують українці й українки зараз.

Провів переговори у Києві з премʼєр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем. Я вдячний Хорватії за усе, що ми вже отримали. І сподіваюсь, що надалі співпраця тільки зростатиме.

Також прийняв у Києві президента норвезького Стортингу. Розмова була дуже емоційною. Такою, що відчуваєш: вони переживають за нас і нашу долю, як за себе.

Говорив і з президенткою німецького Бундестагу. Про подальше оборонне сприяння Німеччини нашій боротьбі проти тиранії. Про те, як німецьке лідерство в Євросоюзі може допомогти.

До України сьогодні завітав і Боно – лідер гурту U2. Вдячний йому за підтримку наших людей і привернення ще більшої уваги до необхідності допомагати нашому народу.

Сьогоднішній день в Україні показав, що ми вже – повноправна частина вільного світу і обʼєднаної Європи. Це – очевидний контраст на фоні московської самотності у злі і ненависті, яку усі побачать завтра.

Внаслідок російського авіаудару по Білогорівці Луганської області убито близько 60-ти людей. Мирних мешканців, які просто ховалися в школі від обстрілів. Черговий злочин окупантів, за який вони неминуче понесуть відповідальність.

Черговий ракетний удар по Одеській області, знову попадання по житловому будинку. Знову обстріли в Сумській області. Жорстокі обстріли на Донбасі та на Харківщині. Росія забула все, що було важливим для переможців у Другій світовій війні. Але Україна і увесь вільний світ нагадають.

Зеленський назвав три головні пункти для перемоги України

Президент України Володимир Зеленський у день пам’яті та примирення звернувся до країн Великої сімки. Він подякував за надану Україні підтримку та розповів, що потрібно нашій країні для перемоги над російським загарбником.

Перше – це зброя. Президент наголосив, що як і у час Другої світової війни, сьогодні доля свободи вирішується саме на полі бою. Отже, Україна, має отримати всю ту зброю і все те оборонне обладнання, яке дозволить перемогти тиранію.

Реклама

Друге – це санкції. Спеціальна міжнародна група експертів, під головуванням Майкла Макфола та Андрія Єрмака розробила План дій, щодо посилення санкцій проти Росії за цю війну. Зеленський наголосив, що потрібно його реалізувати.



Третій важливий пункт – це фінансова підтримка України зараз і відновлення після війни.

"Так само як після Другої світової війни, План Маршалла відіграв історичну роль у відбудові Європи та створенні нових умов для розвитку і зростання, потрібен схожий План зараз. Щоб світ побачив, що свобода перемагає не тільки на полі бою, але й у житті", – пояснив Зеленський.

Читайте також