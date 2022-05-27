Зеленський: Ситуація на Донбасі дуже тяжка

Обстановка на Донбасі дуже важка. Тут Росія виконує нову поставлену собі мету. Проте Збройні сили України продовжують ламати ці цілі наскільки є можливості.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
Заява
"Ситуація на Донбасі, як і передбачалося, дуже важка. Окупанти намагаються хоча б до ста днів війни досягнути тих цілей, які сподівалися реалізувати в перші дні після 24 лютого. Тому вони зосередили на Донбасі максимум артилерії, максимум резервів. Там і ракетні удари, і авіація. Захищаємо нашу землю так, як дає змогу наявний на сьогодні оборонний ресурс. І робимо все для того, щоб посилити його", – заявив лідер України.
Президент наголосив, що і Лиман, і Сєвєродонецьк не достануться ворогу.
"Якщо окупанти думають, що Лиман чи Сєвєродонецьк будуть їхніми, то вони помиляються. Донбас буде українським. Тому що це його сутність. І навіть якщо Росія принесе туди всюди руйнацію і страждання, ми все одно відновимо кожне місто й кожну громаду. І там немає й не буде жодної реальної альтернативи українським прапорам", – зазначив Зеленський.
Обстановка
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- На Херсонщині наш винищувач МіГ-29 збив ворожий винищувач Су-35.
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