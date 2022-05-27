Зеленский: Ситуация на Донбассе очень тяжелая

Обстановка на Донбассе очень тяжелая. Здесь Россия выполняет новую поставленную для себя цель. Однако Вооруженные силы Украины продолжают ломать эти цели, насколько есть возможности.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Заявление
"Ситуация на Донбассе, как и предполагалось, очень тяжелая. Оккупанты пытаются хотя бы до ста дней войны достичь тех целей, которые надеялись реализовать в первые дни после 24 февраля. Поэтому они сосредоточили в Донбассе максимум артиллерии, максимум резервов. Там и ракетные удары и авиация. Защищаем нашу землю так, как позволяет имеющийся на сегодняшний день оборонный ресурс. И делаем все, чтобы усилить его", – заявил лидер Украины.
Президент подчеркнул, что и Лиман, и Северодонецк не достанутся врагу.
"Если оккупанты думают, что Лиман или Северодонецк будут их, то они ошибаются. Донбасс будет украинским. Потому что это его сущность. И даже если Россия принесет туда повсюду разрушение и страдание, мы все равно восстановим каждый город и каждую общину. И там нет и не будет никакой реальной альтернативы украинским флагам", – отметил Зеленский.
Обстановка
- Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что в Херсонской области в населенном пункте Давидов Брод ВСУ проводят наступление, которое пугает оккупантов.
- В Херсонской области наш истребитель МиГ-29 сбил вражеский истребитель Су-35.
- На 93 сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению на всей линии соприкосновения на Донбассе шли бои за украинские города и села. Несмотря на непрекращающиеся бомбардировки и артиллерийские обстрелы наши защитники удерживали свои позиции.
- Генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун сообщил, что в ближайшие недели необходимо быть готовым к плохим новостям с фронта. Этому есть логические объяснения – у нас пока недостаточно оружия для сокрушительной победы. Но оно идет.
"Я решил, что хочу удочерить одну из девочек, которая потеряла родителей"