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Зеленський: Українці не будуть на колінах просити нову зустріч із РФ

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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7 квітня, 22:36
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Українська сторона не проти, щоб переговорний процес проходив у паралельному форматі
Зеленський розповів про переговори з РФ
Зеленський розповів про переговори з РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна не хоче, щоб війна тривала довго, але в будь-якій війні є кілька сторін. Українці не будуть на колінах просити нову зустріч із Росією для переговорів.

Про це Зеленський сказав індійському каналу Republic Media Network.

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"Я вважаю, що було б краще, щоб вже з пулом цих домовленостей (про гарантії безпеки – ред.) зустрічатися з РФ, щоб не просто була зустріч заради зустрічі, а була якась конкретика", – сказав Зеленський.

Українська сторона не проти, щоб переговорний процес проходив у паралельному форматі, але це краще, ніж очікувати на зустріч через рік чи два. Глава держави додав, що Україна не хоче, щоб війна тривала так довго, але у будь-якій війні є кілька сторін і тут важливо, щоб було бажання з боку РФ.

"Бо на колінах ніхто їх просити про зустріч, про дзвінки, про завершення війни ніхто не буде", – сказав Зеленський.

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Зеленський пояснив, чому Росія прийшла з війною до України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія хотіла розділити Україну на частини та максимально послабити. Про це Зеленський сказав у зверненні до народу та політиків Кіпру.

"Вони хотіли знищити нашу державність і пошматувати нашу країну. Розділити Україну на частини. Стільки, скільки зможуть, хотіли залишити собі. А все, що не зможуть захопити, хотіли максимально послабити, максимально зруйнувати. Росія прагнула створити нове розділення у Європі, яке відповідало б неадекватним амбіціям теперішнього покоління російських керівників. Вони ж просто не сприймають серйозно більшість держав світу. Вони не поважають більшість народів. Вони дивляться на всіх у світі або як на тих, кого хочуть використати, або як на тих, кого хочуть підкорити, або як на тих, кого хочуть залякати", – сказав Зеленський.

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Україну вони розглядають серед тих, хто у другій групі. Саме тому Росія прийшла з війною в Україну.

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