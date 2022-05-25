Зеленський у Давосі прозоро натякнув Путіну, від чого залежить його доля

За словами президента, найсильнішою зброєю України на початковому етапі війни стало об'єднання всіх українців

Володимир Зеленський заявив, що кінець війни залежить від бажання Росії. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський 25 травня виступив на українському сніданку у Давосі. Він заявив, що закінчення війни у нашій країні залежить від багатьох факторів. Крім того, глава держави зазначив, що найсильнішою зброєю стала єдність українців.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Про що говорив Зеленський?

Президент заявив, що закінчення війни залежить від бажання різних сторін, насамперед Заходу щодо твердості та озброєння, фінансової сили України.

"Бажання об'єднаного Заходу не боятися воювати із РФ. Воювати у цій гібридній війні по-різному, не своїми людьми", – наголосив Зеленський.

Він додав, що також це залежить від бажання Росії, тому що війна "у будь-якому разі закінчиться".

Крім того, Зеленський вважає, що найсильнішою зброєю стала єдність усіх українців. За його словами, об'єднання Заходу поки що не видно.

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"Найсильнішою зброєю України на початковому етапі війни стало об'єднання всіх українців", – заявив президент.

Він зазначив, що об'єднання Європи ні у питанні надання зброї, ні у питанні вступу України до ЄС, ні у питанні прийняття до НАТО Фінляндії та Швеції поки що не видно.

Зеленський виступив у Давосі та закликав до "максимального" удару по РФ

Президент України Володимир Зеленський виступив на Всесвітньому економічному форумі у Давосі. Він закликав учасників форуму не чекати на застосування Росією ядерної зброї, а запровадити санкції проти неї. За словами очільника держави, санкції мають бути максимальними. Про це повідомили у Telegram-каналі "Сьогодні".

"Не чекайте рокових пострілів, не чекайте застосування Росією спеціальної зброї – хімічної, біологічної, не дай Боже, ядерної. Не створюйте у агресора враження, нібито світ не чинитиме достатнього спротиву", – заявив президент.

Зеленський наголосив, що санкції проти РФ мають бути максимальними, щоб Росія чи інші агресори, які хочуть почати війну, чітко знали, до чого це призводить.

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На думку президента, таких санкцій проти Росії досі немає. Але вони мають бути – ембарго на російську нафту, повне блокування всіх банків без винятку, повна відмова від російського ІТ-сектору, повне припинення торгівлі з РФ.

"Це має бути такий прецедент санкційного тиску, який ще десятиліттями переконливо працюватиме на підтримання миру", – наголосив Зеленський.

Глава держави запропонував кожній компанії, що залишає російський ринок, продовжити діяльність в Україні.

"Ви отримаєте доступ не тільки на наш ринок обсягом 40 млн споживачів, а й доступ до спільного ринку Європи", – підсумував президент.

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