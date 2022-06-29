Зеленський розповів американцям, як закінчиться війна (відео)

Глава держави закликав союзників більше підтримувати Україну

Володимир Зеленський розповів про закінчення війни. Колаж "Сьогодні"

Повномасштабна війна, яку розв'язала Росія, закінчиться лише перемогою України

Про це в інтерв'ю американському каналу NBC заявив президент Володимир Зеленський.

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Подробиці

"Війна точно закінчиться. Я впевнений, що вона закінчиться перемогою України. Як би там не було. Як би важко не було. Ми маємо витіснити окупантів із нашої землі. А чим ще може закінчитися війна? Тільки так", – сказав він, додавши, "скільки зможемо, це робитимемо".

Лідер держави закликав союзників більше підтримувати Україну.

"Ми збудуємо нову державу. Державу-мрію", – додав очільник держави.

Зеленський закликав Раду безпеки ООН покарати РФ

Президент України Володимир Зеленський виступив під час засідання Ради безпеки ООН.

Глава держави зазначив, що ООН має отримати юридичні права карати країни-терористи. Він закликав Раду безпеки визнати терактом удар по Кременчуку.

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"Я пропоную, щоб була заява, щоб було рішення, що це терористичний акт. І щоб це можна було розслідувати. Щоб перевірили, що це справді була атака з території Росії", – заявив президент.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, як світ повинен зупинити росіян. Також ми писали, що Зеленський нагадав Столтенбергу про важливу річ перед самітом НАТО.