Зеленський у Миколаєві нагородив Кіма та Сєнкевича (фото)

Президент відзначив їхні зусилля з оборони Миколаївської області

Зеленський в Миколаєві вручив нагороди Сєнкевичу та Кіму. / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час робочої поїздки 18 червня Володимир Зеленський вручив державні нагороди. Їх отримали голова Миколаївської ОВА Віталій Кім та мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Про це повідомляє пресслужба ОП.

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За вагомий особистий внесок у захист державного суверенітету й територіальної цілісності України, мужність і самовіддані дії, виявлені під час оборони населених пунктів від російських загарбників, було нагороджено:

орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня – голову Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма,

Фото: скріншот

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орденом "За мужність" ІІІ ступеня – міського голову Миколаєва Олександра Сєнкевича.

Фото: скріншот

Глава держави також присвоїв військове звання бригадного генерала полковнику Андрію Гнатову.

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Фото: скріншот

Візит Зеленського в Миколаїв

Президент провів нараду щодо поточної ситуації в регіоні. Говорили про економіку та шляхи розв'язання інфраструктурних питань. Зокрема, йшлося про відновлення водопостачання обласного центру, яке будо ускладнене через пошкодження мереж водогону внаслідок ворожих обстрілів.

Крім того, приділили увагу ситуації в сільському господарстві, зокрема проблемам, пов’язаним зі збором цьогорічного врожаю, забезпеченню фермерських господарств необхідним технічним обладнанням та пальним.

Представники військового командування регіону доповіли про ситуацію в зоні бойових дій на суходолі та в акваторії Чорного моря.

Крім того, в місті оглянули будівлю Миколаївської ОДА, де після ракетного удару загинули 37 людей. Зеленський відвідав також лікарню швидкої допомоги.

Президент поспілкувався з військовослужбовцями та цивільними, яким тут надають медичну допомогу після поранень унаслідок ворожих обстрілів.

Президент вручив державні нагороди та присвоїв почесні звання медичним працівникам Миколаївщини.

Нагадаємо, це третій виїзд президента за межі Київської області. 29 травня Зеленський відвідав Харків. До цього не було відомо про робочі поїздки президента по Україні, окрім Бучі, де він побував після звільнення від російських окупантів.

5 червня він здійснив робочу поїздку в Запорізьку область. Там, зокрема, відвідав передові позиції українських військових.