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Зеленский в Николаеве наградил Кима и Сенкевича (фото)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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18 июня, 14:37
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Президент отметил их усилия по обороне Николаевской области
Зеленский в Николаеве вручил награды Сенкевичу и Киму.
Зеленский в Николаеве вручил награды Сенкевичу и Киму. / Фото: Коллаж: Сегодня

Во время рабочей поездки 18 июня Владимир Зеленский вручил государственные награды. Их получили глава Николаевской ОВА Виталий Ким и мэр Николаева Александр Сенкевич.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

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За весомый личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, мужество и самоотверженные действия, проявленные во время обороны населенных пунктов от российских захватчиков, были награждены:

  • орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени – председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким;

Фото: скриншот

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  • орденом "За мужество" ІІІ степени – мэр Николаева Александр Сенкевич.

Фото: скриншот

Глава государства также присвоил воинское звание бригадного генерала полковнику Андрею Гнатову.

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Фото: скриншот

Визит Зеленского в Николаев

Президент провел совещание по поводу текущей ситуации в регионе. Говорили об экономике и пути решения инфраструктурных вопросов. В частности, речь шла о восстановлении водоснабжения областного центра, которое было осложнено из-за повреждения сетей водопровода в результате вражеских обстрелов.

Кроме того, уделили внимание ситуации в сельском хозяйстве, в частности проблемам, связанным со сбором урожая этого года, обеспечению фермерских хозяйств необходимым техническим оборудованием и горючим.

Представители военного командования региона доложили о ситуации в зоне боевых действий на суше и в акватории Черного моря.

Кроме того, в городе осмотрели здание Николаевской ОГА, где после ракетного удара погибли 37 человек. Зеленский посетил также больницу скорой помощи.

Президент пообщался с военнослужащими и гражданскими, которым здесь оказывают медицинскую помощь после ранений в результате вражеских обстрелов.

Президент вручил государственные награды и присвоил звание медицинским работникам Николаевщины.

Напомним, это третий выезд президента за пределы Киевской области. 29 мая Зеленский посетил Харьков. До этого не было известно о рабочих поездках президента по Украине, кроме Бучи, где он побывал после освобождения от российских оккупантов.

5 июня он совершил рабочую поездку в Запорожскую область. Там, в частности, посетил передовые позиции украинских военных.

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