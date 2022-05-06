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Зеленський: В Росії серйозно ставляться до можливості ядерної війни

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6 травня, 21:14
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У Путіна готуються перетворити країни Європи у "ядерний попіл"
Зеленський заявив, що у Путіна готуються до ядерної війни.
Зеленський заявив, що у Путіна готуються до ядерної війни. / Фото: Колаж: Сьогодні

Вперше за багато десятиліть світ зіштовхнувся з ядерним шантажем. Росія відкрито погрожує нанести удар та перетворити столиці Європи на ядерний попіл. Це відбувається, адже в Кремлі є відчуття безкарності, особливо після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про таке заявив президент Володимир Зеленський під час виступу в Chatham House, одному із найвпливовіших аналітичних центрів Європи.

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Зеленський назвав ядерний шантаж одним із найбільших викликів Європи.

"Російські державні пропагандисти на їхніх медійних ресурсах вираховують, скільки часу потрібно, щоб ядерні ракети вдарили по столицях Європи. Говорять про це публічно, відкрито. Розповідають, як підірвати ядерні заряди в океані, щоб радіоактивною хвилею змило все на Британських островах. Готують інфографіки. Тобто серйозно до цього ставляться", – переконаний український президент.

Він констатував, що російські пропагандисти хизуються, що Росія може перетворити будь-яку державу на "ядерний попіл".

"Причому "ядерний попіл" – це їхня цитата, яку вони повторюють як мантру", – зазначив Зеленський.

Президент переконаний, що це відбувається через російське "відчуття безкарності".

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"Вони звикли, що бізнес as usual завжди повертався у відносини всіх держав із Росією. І навіть зараз у Європі є політики, які не соромляться зв'язків з російською державою після всього, що армія Росії наробила в Україні", – наголосив український лідер.

У Пентагоні не вірять, що Путін застосує ядерну зброю

США не вірять в загрозу застосування Росією ядерної зброї, попри недавню ескалацію риторики Москви.

Високопосадовець Міністерства оборони США додав, що території НАТО наразі загрози немає.

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"Ми продовжуємо щодня стежити за їхнім ядерним потенціалом, наскільки це можливо, і ми не оцінюємо, що є загроза застосування ядерної зброї, і немає загрози території НАТО", – заявив чиновник на умовах анонімності.

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ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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