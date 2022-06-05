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Зеленський заявив, що Україна навчить РФ невідворотності покарання

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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5 червня, 12:00
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За словами президента, наші діти не стануть власністю окупантів
Володимир Зеленський розповів, чому ми можемо навчити Росію. Фото: колаж "Сьогодні"
Володимир Зеленський розповів, чому ми можемо навчити Росію. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський опублікував нові фотографії війни. На них зображено мужніх українських військових, а також зруйновані будинки. Глава держави заявив, що наші діти не стануть власністю російських окупантів.

Відповідні знімки Зеленський розмістив у своєму Telegram-каналі.

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"Невідворотність покарання – це той принцип, якого Україна точно навчить російську державу. Але передусім маємо навчити її на полі бою того, що Україну не підкорити, що наші люди не здадуться, а наші діти не стануть власністю окупантів", – написав під фото президент.

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Нові фото війни в Україні. Фото: Gabriel Chaim, Juan Carlos, Serhii Korovainyi, Dogukan Keskinkilic, Aris Messinis, Ivor Prickett

Зеленський: За 100 днів війни друга армія у світі із загрози перетворилася на посміховисько

За останні 100 днів українці вивчили багато незнайомих раніше слів, змінили значення інших слів та пов'язали своє майбутнє з новими визначеннями, які, на жаль, внесла до їхнього життя Російська Федерація, розпочавши неоголошену війну 24 лютого 2022 року. Ці слова перерахував президент України Володимир Зеленський у своєму новому відеозверненні.

"Рівно 100 днів тому ми прокинулися в іншій реальності. Рівно 100 днів тому прокинулися інші ми. Коли українців будить не промінь сонця, а вибухи ракет, які потрапляють до наших будинків, тоді прокидаються інші українці. У 2014 році Росія прийшла до нас із одним словом "війна". 24 лютого прийшла з новим словом "повномасштабна війна", – зазначив Зеленський.

Були й трагічні слова.

"Були й слова, які наш ворог хотів стерти – Волноваха, Салтівка, Попасна та Сєверодонецьк. Це слова, які ми обов'язково напишемо знову, але по-нашому, так само як Бучу та Маріуполь поруч зі словами "трибунал", щоб інші слова "фільтрація", "катування", "розстріл", "килимове бомбардування", "ракетний удар" обов'язково отримали відповідь. Відповідь лише з одного слова "справедливість", яка буде точно після тимчасових для нас слів "окупація", "мордор", "орки". Ми їх точно виженемо з нашої землі", – зазначив Зеленський.

"Коли чуємо слово "Патрон" – згадуємо найвідомішого сапера України. А коли чуємо "марафон" розуміємо, що це зовсім не про спорт ", – сказав наш президент.

Президент запропонував також згадати у цей день словосполучення "друга армія світу".

"Спершу це мало загрозливий вигляд. Потім небезпечно, після Бучі викликає лише огиду, а тепер хіба що гірку усмішку. Що залишилося від армії, яку називали другою армією у світі – військові злочини, ганьба та ненависть та цифри замість слів – коли бачиш вранці кількість загиблих, кількість поранених та знищеної техніки", – зазначив Зеленський.

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Офіцер-чемпіон... Олег Ленюк - молодший лейтенант Окремої президентської бригади ім. гетьмана Богдана Хмельницького, багаторазовий чемпіон України та віце-чемпіон Європи з рогейну (різновид спортивного орієнтування). Загинув смертю хоробрих під Харковом, прикриваючи побратимів. Йому було 23 роки. Похований на Алеї Слави у Чернівцях.

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