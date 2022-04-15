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Зеленський: Воєнні злочини зменшують шанси РФ на переговори

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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15 квітня, 11:23
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Діалог – це одна з можливостей закінчення війни Росії проти України
Зеленський про переговори з РФ
Зеленський про переговори з РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Володимир Зеленський заявив, що шансів для ведення мирних переговорів із РФ після злочинів російських окупантів у Маріуполі та населених пунктах Київської області стає дедалі менше. Президент не виключає переговорів, але Буча, Бородянка, Маріуполь закривають можливості діалогу.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю BBC.

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"Діалог – це один із варіантів. Всі війни так закінчувалися, або, принаймні, більшість із них. Це має бути все одно. Ми маємо говорити про конкретні речі, про прагматичні речі, хоч ніхто й не хоче, бо багато емоцій, ніхто не хоче просто спілкуватися. Це мені не подарунок, це не вікенд, це одна з можливостей. Я користуватимуся всіма можливостями, які у мене будуть, які мені надасть ця ситуація. І я не закриваю такої можливості (діалогу – ред.). Але Буча – це закриття можливості діалогу. Буча, Бородянка, Маріуполь – закривають можливості діалогу", – сказав Зеленський.

Він додав, що проблема не в ньому, а йдеться про Росію. У РФ не буде так багато шансів говорити з українською стороною.

Зеленський про переговори з РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що люди сприймуть мир у будь-якому разі, бо люди хочуть, щоб ця війна закінчилася. Про це Зеленський сказав в інтерв'ю APNews.

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"Є люди, які втратили дітей, і я не думаю, що їх задовольнить будь-який мир на будь-яких умовах. І в будь-який час. Бо це велика рана і велика трагедія втратити близьких людей. Але якщо говорити не емоційно, а це складно, то ми повинні розуміти, що будь-яка війна повинна закінчуватися миром або закінчується мільйонами жертв. І все одно там, де мільйони жертв, все приходить до миру, до закінчення війни", – сказав Зеленський.

Він додав, що саме з цього потрібно робити висновки.

"Так, ми маємо боротися, але боротися заради життя. Ти не можеш боротися заради пилу, коли вже нічого немає, немає людей. І тому важливо зупинити цю війну. Складно. Емоційно складно. Складно з точки зору бажання, ніхто не хоче домовлятись з людиною чи з людьми, які катували цей народ. Це все зрозуміло. І це я вам скажу як чоловік, як батько. Я все це прекрасно розумію", – заявив Зеленський.

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