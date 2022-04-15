Зеленский: Военные преступления уменьшают шансы РФ на переговоры

Диалог – это одна из возможностей окончания войны России против Украины

Зеленский о переговорах с РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Владимир Зеленский заявил, что шансов для ведения мирных переговоров с РФ после преступлений российских оккупантов в Мариуполе и населенных пунктах Киевской области становится все меньше. Президент не исключает переговоров, но Буча, Бородянка, Мариуполь закрывают возможности диалога.

Об этом Зеленский сказал в интервью для BBC.

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"Диалог – это один из вариантов. Все войны так заканчивались, или, по крайней мере, большинство из них. Это должно быть, все равно. Мы должны говорить о конкретных вещах, о прагматических вещах, хоть никто и не хочет, потому что много эмоций, никто не хочет просто общаться. Это мне не подарок, это не уикенд, это одна из возможностей. Я буду пользоваться всеми возможностями, которые у меня будут, которые мне предоставит эта ситуация. И я не закрываю такую возможность (диалога – ред.). Но Буча, Бородянка, Мариуполь – закрывают возможности диалога", - сказал Зеленский.

Он добавил, что проблема не в нем, а речь идет о России. В РФ не будет так много шансов говорить с украинской стороной.

Зеленский о переговорах с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что люди воспримут мир в любом случае, потому что люди хотят, чтобы эта война закончилась. Об этом Зеленский сказал в интервью APNews.

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"Есть люди, которые потеряли детей, и я не думаю, что их удовлетворит любой мир на любых условиях. И в любое время. Потому что это большая рана и большая трагедия потерять близких людей. Но если говорить не эмоционально, а это сложно, то мы должны понимать, что любая война должна заканчиваться миром или заканчивается миллионами жертв. И все равно там, где миллионы жертв, все приходит к миру, к окончанию войны", – сказал Зеленский.

Он добавил, что именно из этого следует делать выводы.

"Да, мы должны бороться, но бороться ради жизни. Ты не можешь бороться ради пыли, когда уже ничего нет, нет людей. И поэтому важно остановить эту войну. Сложно. Эмоционально сложно. Сложно с точки зрения желания, никто не хочет договариваться с человеком или с людьми, которые пытали этот народ. Это все понятно. И это я вам скажу как муж, как отец. Я все это прекрасно понимаю", – заявил Зеленский.

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