Зеленський зустрівся з мільярдером Бренсоном: про що говорили (фото, відео)

Британський підприємець заявив, що виступає на підтримку України

Володимир Зеленський та Річард Бренсон обговорили різні питання. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 29 червня, зустрівся із засновником компанії Virgin Group, мільярдером Річардом Бренсоном, який прибув в Україну.

Про це повідомляє Офіс президента України.

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Зустріч із Бренсоном

За словами британського підприємця, він приїхав, щоб на власні очі побачити ситуацію в країні й обговорити, як великий міжнародний бізнес може допомогти нашій державі.

"Ми приїхали подивитися, чим можемо допомогти в цей складний час. Ми побачили сьогодні Київ і навколишні міста. Відвідали Бучу, Ірпінь і Гостомель", – заявив він.

Зустріч президента України Володимира Зеленського з британським бізнесменом Річардом Бренсоном.

Своєю чергою Володимир Зеленський подякував бізнесмену за відвідання населених пунктів. Також вони обговорили питання збереження на високому рівні уваги світу до російського вторгнення в Україну. За словами мільярдера, він постійно виступає на підтримку нашої держави, її суверенітету, територіальної цілісності та за впровадження найжорсткіших санкцій щодо РФ і тих осіб, які підтримують і фінансують війну.

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Президент України розповів, що, крім боротьби з ворогом на полі бою, наша держава зосередила зусилля на двох напрямках – запровадженні санкцій проти агресора та забезпеченні безпекових гарантій.

Крім цього, на зустрічі обговорювалися проєкти в галузі енергоефективності та перспективи співпраці у післявоєнній відбудові України.

"Річард Бренсон висловив готовність допомагати всім, чим зможе. Засновник Virgin Group зазначив, що вражений оптимізмом українців і тим, що навіть у такі важкі хвилини вони думають про відновлення країни", – йдеться в повідомленні.

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Раніше Володимир Зеленський розповів, чого Україна чекає від країн НАТО. Також президент України розповів американцям, як закінчиться війна.