Зеленський: Я не вірю світові після того, що ми побачили в Україні

Україна змінила ставлення до сусідніх країн, зокрема через повномасштабне вторгнення Росії

Володимир Зеленський. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що важко вірить у благонадійність "деяких країн або деяких лідерів" після ескалації Росією війни в Україні.

Про це він сказав в інтерв'ю CNN.

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"Я не вірю світу. Після того як ми побачили, що відбувається в Україні. Ми – я маю на увазі, що я не вірю цьому почуттю, що ми повинні вірити деяким країнам або деяким лідерам. Ми не віримо словам. Після ескалації з боку Росії ми не віримо нашим сусідам. Ми не віримо всьому цьому", – сказав президент.



Він додав, що навіть не вірить у документально підтверджені гарантії безпеки та міжнародне право після того, як Будапештський меморандум став "просто папірцем".



"Ми просто віримо у договірні, прагматичні речі. Якщо ви наші друзі чи партнери, дайте нам зброю, подайте нам руку, надайте нам підтримку, дайте нам гроші та зупиніть Росію, штовхніть Росію. Ви можете це зробити, якщо ви друг", – сказав він.



Зеленський зазначив, що зараз єдина віра – це віра в себе, у наш народ, віра в наші Збройні Сили України та віра в те, що країни підтримуватимуть Україну не лише своїми словами, а й своїми діями.



"Насправді всі про це говорять (про допомогу Україні – Ред.), але, як бачите, не у всіх вистачає духу", – наголосив президент.

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