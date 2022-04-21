Зеленський: Захід дає недостатньо тяжкої зброї для захисту України

На тлі початку наступальної операції армією Російської Федерації на позиції ЗСУ на Донбасі влада України знову констатувала факт недостатнього постачання для нашої армії з боку західних союзників. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час переговорів із прем'єр-міністрами Іспанії Педром Санчесом та Данії Метте Фредеріксеном, які побували з візитом у Києві 21 квітня.
Про це було сказано під час спільного брифінгу політиків в офісі президента.
Ситуація
"Сьогодні більша частина нашої розмови була саме про зброю та доставку зброї в Україну. Без зброї не буде кого захищати. Поки що ми ставимо питання, щоб було чим захищати населення. Тяжкої зброї недостатньо. Ми вдячні нашим гостям за виділення. Але є пріоритети, але поки що їх мало в Україні", – сказав Зеленський після переговорів із главами урядів Іспанії та Данії.
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"Це багатотисячна армія, тисячі танків, броньованої техніки, ракет. Ракети прилітають скрізь. Російська армія не думає про своїх людей. Їм байдуже, скільки загине. А нам не байдуже", – сказав Зеленський про російську армію.
Постачання зброї
- Україна постійно чує від західних партнерів нові заяви про постачання озброєння, однак через таємність так і не зрозуміло, чи відбувається постачання обіцяного.
- Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Збройні сили України до 9 травня можуть розпочати контрнаступ, якщо отримають всю обіцяну зброю від західних союзників та партнерів.
- Тим часом Німеччина остаточно заявила, що зброї не дасть. Щоправда, пообіцяла вести переговори з партнерами в ЄС та НАТО, які можуть дати озброєння радянського зразка в обмін на нове німецького виробництва.
- Раніше сайт "Сьогодні" з'ясував, які країни обіцяли надати Україні військову допомогу найближчим часом та як вона вплине на перебіг війни.