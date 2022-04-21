Зеленський: Захід дає недостатньо тяжкої зброї для захисту України

Прем'єрам Іспанії та Данії донесли, за яких умов можна остаточно зламати армію РФ

Німеччина, наприклад, не хоче нам постачати таку техніку / Колаж "Сьогодні"

На тлі початку наступальної операції армією Російської Федерації на позиції ЗСУ на Донбасі влада України знову констатувала факт недостатнього постачання для нашої армії з боку західних союзників. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час переговорів із прем'єр-міністрами Іспанії Педром Санчесом та Данії Метте Фредеріксеном, які побували з візитом у Києві 21 квітня.

Про це було сказано під час спільного брифінгу політиків в офісі президента.

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Ситуація

"Сьогодні більша частина нашої розмови була саме про зброю та доставку зброї в Україну. Без зброї не буде кого захищати. Поки що ми ставимо питання, щоб було чим захищати населення. Тяжкої зброї недостатньо. Ми вдячні нашим гостям за виділення. Але є пріоритети, але поки що їх мало в Україні", – сказав Зеленський після переговорів із главами урядів Іспанії та Данії.

"Це багатотисячна армія, тисячі танків, броньованої техніки, ракет. Ракети прилітають скрізь. Російська армія не думає про своїх людей. Їм байдуже, скільки загине. А нам не байдуже", – сказав Зеленський про російську армію.

Постачання зброї