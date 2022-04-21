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Зеленский: Запад дает недостаточно тяжелого оружия для защиты Украины

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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21 апреля, 17:44
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Премьерам Испании и Дании донесли, при каких условиях можно окончательно сломить армию РФ
Германия, например, не хочет нас снабжать такой техникой / Коллаж "Сегодня"
Германия, например, не хочет нас снабжать такой техникой / Коллаж "Сегодня"

На фоне начала наступательной операции армией Российской Федерации на позиции ВСУ на Донбассе власти Украины вновь констатировали факт недостаточного снабжения нашей армии со стороны западных союзников. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время переговоров с премьер-министрами Испании Педром Санчесом и Дании Метте Фредериксеном, которые побывали с визитом в Киеве 21 апреля.

Об этом было сказано во время совместного брифинга политиков в Офисе президента.

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Ситуация

"Сегодня большая часть нашего разговора была именно об оружии и доставкам оружия в Украину. Без оружия не будет кого защищать. Пока мы ставим вопрос, чтобы было чем защищать население. Тяжелого оружия недостаточно. Мы благодарны нашим гостям за то, что было выделено. Но есть приоритеты, но пока их мало в Украине", – сказал Зеленский после переговоров с главами правительств Испании и Дании.

"Это многотысячная армия, тысячи танков, бронированной техники, ракет. Ракеты прилетают везде. Российская армия не думает о своих людях. Им все равно, сколько погибнет. А нам не все равно", – сказал Зеленский о российской армии.

Поставки оружия

  • Украина постоянно слышит от западных партнеров новые заявления о поставках вооружения, однако из-за секретности так и не понятно происходит ли поставка обещанного.
  • Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины к 9 мая могут начать контрнаступление, если получат все обещанное оружие от западных союзников и партнеров.
  • Тем временем Германия окончательно заявила, что оружия не даст. Правда, пообещала вести переговоры с партнерами в ЕС и НАТО, которые могут отдать вооружение советского образца в обмен на новое немецкого производства.
  • Ранее сайт "Сегодня" выяснил, какие страны обещали оказать Украине военную помощь в ближайшее время и как она повлияет на ход войны.

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Данные на 10:00 21 апреля
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Личный состав
2
Самолеты 172
Самолеты
3
Вертолеты 151
Вертолеты
4
Танки 829
Танки
5
ББМ 2118
ББМ
6
Артиллерия 393
Артиллерия
7
Средства ПВО 67
Средства ПВО
8
РСЗО 136
РСЗО
9
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Непокоренные
Кащенко Дмитрий – полковник ВСУ, командир 58-й отдельной мотопехотной бригады. За 8 лет российско-украинской войны талантливый офицер получил около 20 наград, был неоднократно ранен. В 2022-м отличился при защите Сумской и Черниговской областей. "За личный пример героизма и чрезвычайно эффективные боевые действия" получил звание Герой Украины.
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Цитата дня

Возвращение депортированных в Россию украинцев будет еще одной войной – войной за наших граждан.

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Михаил Подоляк Советник руководителя Офиса президента
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1
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590 (14,4%)
3
Ирак Ирак
230 (5,6%)
4
Афганистан Афганистан
225 (5,5%)
5
Пакистан Пакистан
188 (4,6%)
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легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
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ДТ
ГАЗ
34,50
34,00
37,50
28,27
35,56
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39,47
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