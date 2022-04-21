Зеленский: Запад дает недостаточно тяжелого оружия для защиты Украины

На фоне начала наступательной операции армией Российской Федерации на позиции ВСУ на Донбассе власти Украины вновь констатировали факт недостаточного снабжения нашей армии со стороны западных союзников. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время переговоров с премьер-министрами Испании Педром Санчесом и Дании Метте Фредериксеном, которые побывали с визитом в Киеве 21 апреля.
Об этом было сказано во время совместного брифинга политиков в Офисе президента.
Ситуация
"Сегодня большая часть нашего разговора была именно об оружии и доставкам оружия в Украину. Без оружия не будет кого защищать. Пока мы ставим вопрос, чтобы было чем защищать население. Тяжелого оружия недостаточно. Мы благодарны нашим гостям за то, что было выделено. Но есть приоритеты, но пока их мало в Украине", – сказал Зеленский после переговоров с главами правительств Испании и Дании.
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"Это многотысячная армия, тысячи танков, бронированной техники, ракет. Ракеты прилетают везде. Российская армия не думает о своих людях. Им все равно, сколько погибнет. А нам не все равно", – сказал Зеленский о российской армии.
Поставки оружия
- Украина постоянно слышит от западных партнеров новые заявления о поставках вооружения, однако из-за секретности так и не понятно происходит ли поставка обещанного.
- Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины к 9 мая могут начать контрнаступление, если получат все обещанное оружие от западных союзников и партнеров.
- Тем временем Германия окончательно заявила, что оружия не даст. Правда, пообещала вести переговоры с партнерами в ЕС и НАТО, которые могут отдать вооружение советского образца в обмен на новое немецкого производства.
- Ранее сайт "Сегодня" выяснил, какие страны обещали оказать Украине военную помощь в ближайшее время и как она повлияет на ход войны.